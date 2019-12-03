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Spor sayesinde engelini unutarak hayata tutundu

Rize'de yaklaşık 16 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını diz üstünden kaybeden Mustafa Beyaz, azmi ve spor sevgisiyle hayata tutundu.

03.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:51Spor sayesinde engelini unutarak hayata tutundu
'de yaklaşık 16 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını diz üstünden kaybeden Mustafa Beyaz, azmi ve sevgisiyle hayata tutundu.
Beyaz, merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde 2003 yılında bisiklet sürerken kendisine otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza geçirdiğinde 13 yaşında olan Beyaz'ın bir bacağını ilk ameliyatta, diğerini ise yaklaşık bir ay sonra diz üstünden kaybetti. Tedavisinin ardından eğitimini tamamlayan Beyaz, bir kurumda memur olarak çalışıyor.
İki bacağını kaybetmesine rağmen su altı sporlarına duyduğu ilgi sayesinde önce yüzme öğrenen Beyaz, tüpsüz dalış gerçekleştirerek zıpkınla balık avlıyor. Mustafa Beyaz, yükseklik korkusu olmasına rağmen yamaç paraşütü ve dağcıların da yardımıyla tırmanış yapıyor.
Mustafa Beyaz, ekim ayında Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda, 1 dakika 18 saniyede 28 metreye dalarak 6. sırada yer aldı.
Mustafa Beyaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekstrem sporları yapıyorum. Zıpkınla balık avlıyorum. Snowboard yapıyorum. Yamaç paraşütü gerçekleştirdim. Çok severek yapmaya devam ediyorum." diye konuştu.
Beyaz, arkadaşlarının tırmanış yaptığını belirterek, şöyle devam etti:
"Bana da 'Sen de kayalara tırmanabilir misin?' diye sordular. Ben de tırmanışın hayatımızın içerisinde bir yeri olduğunu söyledim. İlk baştan şüpheli bakarken 20 metrelik bir mesafeyi güzel bir şekilde tırmanarak gerçekleştirdim. Yukarıya çıktığım zaman ise aşağıya bakamadım. Yükseklik korkum vardı. Herkes bir şeyi severek yaptığı zaman engelin gerçekten yürekte ve beyinde olduğunu insanlara her zaman göstermek istiyorum."
Yaşam ve doğanın kendisini hayata bağladığını kaydeden Beyaz, "Bir işi yaptığım zaman ondan zevk alıyorum. Engeller bizim karşımıza onları aşmamız için çıkıyor. Bütün engellere rağmen hayat çok güzel." ifadelerini kullandı.

Rize, Spor

Kaynak: AA

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