Spor sea to sky'da plaj etabının galibi wade young

SPOR Sea to Sky'da plaj etabının galibi Wade YoungLevent YENİGÜN KEMER ( Antalya ) (DHA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın başlangıcı olan plaj etabını Güney Afrikalı Wade Young kazandı.Kemer'de 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı plaj etabıyla başladı. Organizasyona Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, meclis üyeleri, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, yerli ve yabancı turistlerle Kemerliler katıldı.Bu yıl yarışların ilk etabına katılımcı oranının yüksek olması yarışlara olan ilginin de yükseldiğini gösterdi. KEMK tarafından düzenlenen yarışa bu yıl 28 ülkeden 260 sporcu katıldı.Kındılçeşme sahilinde yapılan plaj etabına dünyanın en iyi sporcuları da katıldı. Etapta sporcular kütüklerin üzerinden, kayaların arasından, kum tepelerinden ve traktör lastiklerinin üzerlerinden geçerek dereceye girmeye çalıştı. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle ıslanan parkurda bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı, bazıları ise düştü. Kemer ve Antalya'ya tanıtım anlamında büyük katkı sağlayan yarışları izleyen yerli ve yabancı misafirler, sporcuları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.2 kilometrelik plaj etabını 18.02.58'lik derecesiyle Güney Afrikalı Wade Young kazandı. İspanyol Mario Roman 18.59.70'lik derecesiyle ikinci oldu. Üçüncülüğü ise 19.41.16 ile Çekya'dan David Cyprian elde etti.Yarışlar yarın 43 kilometrelik Orman etabı ile devam edecek. Orman etabında yarışçılar Kesmeboğaz üzerindeki Çınarlı Pınar Restoran önünden başlayarak ormanlık arazi içerisindeki zorlu alanlar geçilerek sırasıyla Ovacık, Gedelme, Sumakseneri'ne kadar giderek ardından Kesmeboğazı köprüsündeki finiş çizgisine kadar mücadele edecek.