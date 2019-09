Spor sea to sky kanyon etabının galibi mario roman

SPOR Sea to Sky Kanyon etabının galibi Mario RomanLevent YENİGÜNKEMER ( Antalya ), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10'uncu Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışları, kanyon etabıyla devam ediyor. Yarışların üçüncü gününde yapılan kanyon etabını, İspanyol sporcu Mario Roman kazandı.Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen 10'uncu Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'na, bu yıl 28 ülkeden 260 sporcu katılıyor. Kesme Boğazı mevkiinden başlayan 35 kilometrelik kanyon etabında sporcular, kanyon içerisindeki su birikintilerinin içerisinden, kayalıkların arasından, tahta köprülerin üzerinden ve patikalardan geçerek dereceye girmeye çalıştı.Kanyon içerisindeki ıslanan kayaların üzerinden geçen sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı sporcular düştü, bazılarına da çevredeki görevliler yardım etti. Tahta köprülerin üzerinden geçen sporcular, ıslanan tahta üzerinden kayarak suya düştü. Görevliler tarafından sudan çıkarılan sporcular, yarışa kaldıkları yerden devam etti. Kanyon etabında İspanyol Mario Roman birinci gelirken, ikinci sırayı Güney Afrikalı Graham Jarvis aldı. Üçüncülüğü ise Günef Afrikalı Wade Young kazandı. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kemer'in tanıtımına büyük katkı sağlayan yarışları izleyen yerli ve yabancı bazı misafirler, sporcuları cep telefonlarıyla görüntüledi. Sporcular yarış sonrası dere yatağı üzerinde kurulu kütüğün üzerine çıkarak takla atıp buz gibi suya atladı. Yarışlar, yarın saat 09.00'da Çamyuva sahilinden başlayacak olan ve Tahtalı Dağı'nın 2365 metrelik zirvesinde tamamlanacak dağ etabıyla sona erecek.