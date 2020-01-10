Haberler » Güncel » Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor… - Haber

Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor…

Gaziantep'te yapımı tamamlaman Öğretmen Mehmet Şahin Spor Salonu törenle hizmete açıldı.

10.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:13Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor…

Valisi Davut Gül, burada, Şehri Gaziantep'in spor altyapısının her geçen gün daha da iyileştiğini söyledi.

Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi bahçesine yapılan spor salonun açılışında konuşan Vali Gül, "20 tane spor salonu, 13 yüzme havuzu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yapılan 22 spor salonu ile toplamda 55 adet spor tesisi yapılıyor.Hiç şüphesiz daha fazlasına ihtiyacımız var. Ama 55 tesis de azımsanacak bir rakam değil" dedi.

Gül, konuşmasında öğrencilere de seslenerek, "Sizlerin daha çok spor yapmanızı, akademik başarılarınızın yanı sıra diğer yeteneklerinizin de gelişmesini istiyoruz diyerek vefat eden öğretmenin adının yaşatılacağı spor tesisinin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa katılan Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise Gaziantep'e önemli spor yatırımları yapıldığını belirterek tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Milletvekili Bakbak, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte spor salonunun açılışını gerçekleştirerek öğrencilerle basketbol oynadı.


Anadolu Lisesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02  Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi - Haber
19:02  Ordu'da "Bilgiden Bilince" konferansı - Haber
18:59  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:58  Burdur'da aranan hükümlü yakalandı - Haber
18:56  İspanya, Avrupa Parlamentosu'ndan Katalan siyasetçilerin dokunulmazlıklarını kaldırmasını istedi - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 19:07:08