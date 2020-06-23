SPOR Selçuk Aydın Hedef makama ulaşmak değil, Türk boksunun sorunlarını çözmek

SPOR Selçuk Aydın: Hedef makama ulaşmak değil, Türk boksunun sorunlarını çözmek"Mevcut federasyona güven azaldı""Türk boksuna hizmet edeceğiz""Bizim liyakat sorunumuz yok, uzmanlığımız boks""Yeni bir heyecan getireceğiz""Biz şampiyonlar yetiştireceğiz"İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,...

23.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:49
SPOR Selçuk Aydın: Hedef makama ulaşmak değil, Türk boksunun sorunlarını çözmek
"Mevcut federasyona güven azaldı"
"Türk boksuna hizmet edeceğiz"
"Bizim liyakat sorunumuz yok, uzmanlığımız boks"
"Yeni bir heyecan getireceğiz"
"Biz şampiyonlar yetiştireceğiz"
İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)
Dünya Kıtalararası ve Avrupa Orta Sıklet Boks Şampiyonu Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bizim asıl hedefimiz makama ulaşmak değil, asli görevimiz camiamızın, boks branşının sorunlarına çözüm üretmek. Hedefimiz Türk boksuna hizmet etmek, faydalı olmak" dedi.
"MEVCUT FEDERASYONA GÜVEN AZALDI"
Adaylık süreci hakkında bilgi veren Selçuk Aydın, "Boks camiası olarak federasyona güvenilirliğin azalmış olması, büyükler kategorisinde 10 yılı aşkın süredir madalya kazanamıyor oluşumuz, federasyonumuza yardımcı olmak istediğimiz halde bizden faydalanmadıkları için, kıymetli delegelerimizi ve antrenörlerimizin aday olmamız konusunda ısrarcı olmalarından dolayı aday olmaya karar verdim. Adaylığım da olumlu karşılandı, Türkiye'den başarı ve tebrik mesajı aldım. Federasyon seçim avantajını elinde bulunduruyor. Oy kullanacak delegeler de kura ile belirleniyor ve yaşanan usulsüzlükler de camia üzerinde bir baskı oluşturuyor. Delegeler seçimi kazanamayız korkusuyla bize destek vermeye çekiniyorlar. Geçmiş dönemlerde yaşanan bir seçimde yapılan usulsüzlükten dolayı görevli bir noterin mahkeme kararıyla görevden alınmasına rağmen yönetim görevine devam etmiştir. Kulüpler bizi desteklemeye çekiniyor ve üzerlerinde bir baskı var" şeklinde konuştu.
"TÜRK BOKSUNA HİZMET EDECEĞİZ"
Olimpiyatlardan sonra yapılması planlanan seçim için net bir tarih olmadığını ama çalışmalarını ekibiyle birlikte sürdürdüğünü söyleyen Aydın, "Tüzükte seçim olimpiyatlardan sonra yapılıyor, şu anda da olimpiyatlar ertelendi. Seçim konusunda net bir cevap alamadık. Biz seçim olacakmış gibi devam ediyoruz. Bizim asıl hedefimiz makama ulaşmak değil, asli görevimiz camiamızın, boks branşının sorunlarına çözüm üretmek. Sürekli delegelerimizle, kulüplerimizle diyalog halindeyim. Sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinliyorum, notlarımı alıyorum, hedefimiz Türk boksuna hizmet etmek, faydalı olmak. Seçim ne zaman olursa olsun biz hazırız. Camiamızın sorunlarını çözmek için çalışmalar yapıyorum" ifadelerini kullandı.
"BİZİM LİYAKAT SORUNUMUZ YOK, UZMANLIĞIMIZ BOKS"
Türk boksunu dünyada söz sahibi hale getirmek istediklerine vurgu yapan Selçuk Aydın, "Bizim liyakat sorunumuz yok. Boks uzmanlık alanımız. Camiamızda çok ciddi kutuplaşmalar söz konusu. Biz camiamızdaki birlik ve beraberliği sağlamak istiyoruz. Sevgi ve saygıyı eski günlerdeki gibi üst düzeye çıkarmak. En önemlisi de vefalı bir federasyon yönetimi olarak camiamızın emektarlarını unutmamak, yeni gelen isimlerin de önünü açmak. Boksun sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Hedef de Türk boksunu tekrardan dünyada söz sahibi hale getirmek" açıklamasında bulundu.
"YENİ BİR HEYECAN GETİRECEĞİZ"
Aktif boks hayatında maçlarının büyük bir heyecanla izlendiğini dile getiren Aydın, "Yeni bir heyecan getireceğiz. Selçuk Aydın maçlarını ülkemizde büyük bir kitle severek izledi. Yeni bir heyecan oluşturacağız. Reyting olarak da boksu yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum. Ciddi projeler üzerinde çalışıyoruz. Büyüklerimiz de uygun görürse Türk boksuna aşık bir insanı, boksu çok seven birisi olarak, kendimi de boksta çok iyi yetiştirdim, inşallah Türk boksunu zirveye taşıyacağım" diye konuştu.
"BİZ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRECEĞİZ"
Boks Federasyonu'na seçildiklerinde yeniden şampiyonlar yetiştireceklerini söyleyen Selçuk Aydın, "Niye şampiyonluklar kazanılmasın; biz şampiyonlar yetiştireceğiz. Bu bizim uzmanlık alanımız. İnşallah bunu başaracağız. Benim boks yaptığım dönemde beni yönlendirecek bir ağabeyim yoktu ama bugün gençlerin benim gibi rol model alacağı ve onlara ışık tutacak bir ağabeyleri, bir kardeşleri, camianın hamisi olan birisi var" dedi.
Öte yandan Aydın, boks sporuna geçmişten günümüze katkı sağlamış herkese ve bu süreçte yanında olan tüm destekçilerine de teşekkür etti. SPOR Selçuk Aydın Hedef makama ulaşmak değil, Türk boksunun sorunlarını çözmek

Kaynak: DHA

Etiketler: Selçuk Aydın, Türkiye, Aydın, Güncel, Haber

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