SPOR Semih Saygıner'den Bilardo oynayın çağrısı

SPOR Semih Saygıner'den Bilardo oynayın çağrısıBilardo yapısı gereği, rakibinize temas etmeyip, hijyen kurallarına uyulan bir sporBence bu dönem, bilardoyla tanışmamış insanların tanışabileceği bir dönem - Dünyaca ünlü profesyonel 3 bant bilardo oyuncusu Semih Saygıner, Normalleşme...

08.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:10
SPOR Semih Saygıner'den Bilardo oynayın çağrısı
Bilardo yapısı gereği, rakibinize temas etmeyip, hijyen kurallarına uyulan bir spor
Bence bu dönem, bilardoyla tanışmamış insanların tanışabileceği bir dönem
- Dünyaca ünlü profesyonel 3 bant bilardo oyuncusu Semih Saygıner, Normalleşme döneminde bilardo oynayın çağrısında bulundu.
Dünya şampiyonu Türk bilardo oyuncusu Saygıner, sporseverlere seslendi. Çok zor günlerden geçtiğimizi dile getiren Saygıner, şu ifadeleri kullandı Şimdi biraz olsun normalleşmeye çalışıyor Türkiye. Şimdi sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Hakikaten çok yorulduk, evlerimize tıkıldık. Bilardo zaten yapısı gereği, rakibinize temas etmeyip, hijyen kurallarına uyulan bir spor. Herkes kendi malzemelerini kullanıyor. Sosyalleşme döneminde yapılabilecek sporlardan biri. Bence bu dönem, bilardoyla tanışmamış insanların tanışabileceği bir dönem. Bilardo çok güzel bir sosyalleşme aracıdır. Herkese tavsiye ediyorum. Yine de hijyen kurallarına uyalım, birbirimizle tokalaşmayalım, birbirimizin malzemelerini kullanmayalım. Elimizi mümkün olduğu kadar yüzümüze götürmüyoruz, maç bittikten sonra elimizi yıkıyoruz güzel bir şekilde. SPOR Semih Saygıner’den Bilardo oynayın çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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