Spor şenol güneş iyi başladık, iyi bitirmek istiyoruz

SPOR Şenol Güneş İyi başladık, iyi bitirmek istiyoruzKazanmak istiyoruzCenk sakat, İrfan Can yok, Emre iyi durumdaMoldova futbola ikinci planda bakan bir ülkeAndorra'ya rahat gitmek istiyoruzOynayacak oyuncularımız varOlgucan KALKAN - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak İzlanda maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında konuşan Güneş, gruba iyi başladıklarını ve sonuna geldiklerini söyleyerek, Burada başlamıştık, inşallah yarın bitireceğiz. İyi başladık, sonuna geldik, yarın da iyi bitirmek istiyoruz. Fransa bu grubun favorisiydi, İzlanda'yla çekişeceğimiz aşikardı. Gelişmeler sonucunda avantaj bizde görünüyor ama hiçbir şeyin garantisi yok. Fransa'dan 4 puan aldık ama İzlanda'dan puan alamadık. Bu grupta hak ettiğimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Buna hazırız tüm takım olarak. Soğukkanlı ve sabırlı olmalıyız. Oynayacağımız oyun, kendi oyunumuz olacak. Duran topları iyi kullanabilen, kazandığı toplarla hızlı çıkmayı düşünen ve hava toplarında ribaund alıp bunlarla hücum eden bir takımla oynayacağız. Keyifli başlayıp keyifli bitirmek istiyoruz. Olumlu işler yaptık. İnşallah yarın da taraftarlarımızla birlikte futbolun zevk veren kısmını sahaya sunarız dedi.KAZANMAK İSTİYORUZKendi oyunlarını oynayacaklarını söyleyen Şenol Güneş, Öncelikle kabul etmek lazım Fransa daha iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. O müsabakadaki koşullarla İzlanda farklıydı. İşin sonuna geldik. Yorgunluk, seyahat, bunların maç temposunda ne kadar kötü olduğunu gördük. İzlanda oyuncularını erken topladı, bugün İstanbul'a geldi. Biz Fransa'ya gittik, düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Mazeret olsun diye söylemiyorum, böyle bir durum gerçekleşti. İzlanda'ya karşı üstünlük sağlayıp kazanmak istiyoruz. Beraberlik kontrolü, bizim tamamen savunma anlayışında olacağız diye bir şey yok. Bizim rakibe karşı sadece belli tedbirlerimiz olacak. Elimizdeki oyuncularla kendi oyunumuzu oynayacağız ifadelerini kullandı.CENK SAKAT, İRFAN CAN YOK, EMRE İYİ DURUMDACenk Tosun'un sakatlığı ile ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, şöyle konuştu İzlanda bizden daha iyi çalışıyor, Antalya'da kamp yaptı, kuş bile sokmadılar. Bizim burada herkes girip çıkıyor. Cenk'i hiç söylemeyeyim dedim ama ben buraya gelmeden gerekli haberler gitmiş. Bir tek Cengiz kaldı, onun sağlık sorunu yok. Açıklanmayan bir o kaldı. Cenk sakat, İrfan Can zaten yok. Çok ciddi bir şeyi yok Cenk'in ama iki maçta yok. Futbol böyle bir şey. Kaptan Emre de hafta başından beri iyi çalışıyor. Onunla başlayıp başlamamaya daha sonra karar vereceğiz.MOLDOVA FUTBOLA İKİNCİ PLANDA BAKAN BİR ÜLKEMoldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Türk teknik adam Engin Fırat ile ilgili gelen soruya yanıt veren Güneş, İlginçtir Engin'i iyi tanırım, Almanya'da yetişti, İzlanda'da antrenörlük yaptı. İşkodra'ya gittiğimizde bir takımı çalıştırıyordu. Göreve geldikten sonra hiç görüşmedim. Moldova biraz futbola ikinci planda bakan bir ülke. Fizik olarak iyiler ama milli takımı benimsemek konusunda sıkıntıları var. İyi futbol oynayan oyuncuları var. Sıkıntılı, zor bir iş. Başarılar diliyorum diye konuştu.ANDORRA'YA RAHAT GİTMEK İSTİYORUZİzlanda'nın çok şanslı bir takım olduğunu dile getiren Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı Bizden İzlanda'ya, Andorra'dan Fransa'ya gidiyor. Arnavutluk'la içeride oynuyor. Moldova ile kendi sahasında oynayıp Arnavutluk'a gidiyor. Bu fikstürler doğru fikstürler değil. Biz bu zamana kadar tüm dezavantajları yendik. Ben başta olmak üzere yönetim, teknik heyetin tümü, oyuncular, yarınki maçta işi bitirmeliyiz. Andorra'ya rahat gitmek istiyoruz. Ne istediğini bilen bir takım ve ülke olmak istiyoruz yarın. Güzel bir imtihandan geçeceğiz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitme hikayesini daha sonra konuşuruz.OYNAYACAK OYUNCULARIMIZ VARTakımdaki sakatlıklar ile ilgili yorum yapan Güneş, Orta sahamızda oynayacak oyuncularımız var. Dışarıda kalan oyuncularımız da var. Dorukhan bizimle beraber değil, Abdulkadir yine öyle. Kenan yok, Cenk yok. Emre'nin sakatlığı var ama iyileşti gibi. Oynayacak oyuncularımız var. Yarın maçın durumuna göre, gelişmelere göre hamle yapacağız, buna göre seçimlerimiz olacak. Bunu da göreceğiz. Takımı yarın sahada göreceğiz diyerek sözlerini noktaladı.