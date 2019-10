Spor sergey matveev inatçı bir yapımız var. bunu da yarın sahaya yansıtmaya çalışacağız

SPOR Sergey Matveev İnatçı bir yapımız var. Bunu da yarın sahaya yansıtmaya çalışacağız

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞARTRABZON (DHA)- Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor ile yarın oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık. İnatçı bir yapımız var. Bunu da yarın sahaya yansıtmaya çalışacağız dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3'üncü maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rusya ekibi Krasnodar'da teknik direktör Sergey Matveev ile takım kaptanı Aleksandr Martinovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergey Matveev, yarın ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını kaydederek, Ortamı ve Trabzonspor'u az çok biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Biz de takım olarak hazır bir şekilde buraya geldik. Özellikle yarınki maçla Trabzonspor 3, hatta 4'üncü maçını oynayacak. Onlar puan aldı, biz henüz puan alamadık. Bunun da farkındayız. Tedbirlerimizi aldık. Yarınki atmosfer çok iyi olacağına eminim. Stat, şehir tamamıyla maça hazır gibi görünüyor. Biz de gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık. Bu maç bizim için çok önemli. İnatçı bir yapımız var. Bunu da yarın sahaya yansıtmaya çalışacağız ifadelerini kullandı.

ALEKSANDR MARTİNOVİC BİZİM İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ MAÇ

Aleksandr Martinovice ise yarınki maçın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, Biz henüz puanla tanışamadık. Trabzonspor en azından puan aldı. Bizim için de çok önemli maç. Bunun farkındayız. Onun için gereken mücadeleyi yapacağız. Geçen haftaki maçları unuttuk. Bizim için önemli olan yarınki maç. Daha henüz oynanamamış maç. Bunun için bir şey söyleyemeyeceğim. Milli takımdan döndüler. Ligde iyi havaları var. Biz de yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Krasnodar takımı, yarın Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacakları maçın hazırlıklarını saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor ile Krasnodar yarın saat 2200'de Medical Park Stadyumu'nda mücadele edecek.

Kaynak: DHA