Spor Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası başladı Namık Kemal
KILINÇSERİK (Antalya
), (DHA
) -
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 5'inci Regnum Carya
Pro-Am Golf Turnuvası başladı.
Serik'e bağlı Belek
turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulüp Sahası'nda 3 gün sürecek turnuvada 25 ülkeden 64'ü profesyonel olmak üzere toplam 256 golfçü yarışacak.
Turnuvaya Türkiye
'yi temsilen profesyonel golfçüler Ali Altuntaş
, Hamza Sayın, Bekir Kara
, Mehmet Ceylan ve Hakan Yamaç katıldı. Turnuvada toplam 100 bin Euro ödül dağıtılacak.
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Kaynak: DHA