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Spor servet yardımcı: 10 ay içinde uefa tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapıyor

Servet Yardımcı: 10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapıyorOlgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)- Servet Yardımcı, İstanbul'un geçen 14 Ağustos'taki Süper Kupa'nın ardından 30 Mayıs 2020'de de UEFA Şampiyonlar Ligi...

21.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:47
Servet Yardımcı: 10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapıyor
Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA)- Servet Yardımcı, 'un geçen 14 Ağustos'taki Süper Kupa'nın ardından 30 Mayıs 2020'de de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapmış oluyor. Ülkemize önemli bir kazanç sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Forumu'na katıldı. Yardımcı, burada yaptığı konuşmada 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşılaşma için henüz bazı kriterlere uygun olmadığını söyledi. Yardımcı, stadın kapasitesinin 78 bin kişilik olduğunu ancak 58 bin koltukta görüş mesafesinin bulunduğunu vurguladı. Yardımcı, "Görüş mesafesini 70 bin koltuğa çıkarmak gerekiyordu. UEFA'ya garanti vermiştik. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Onun sayesinde yenileme sürecini hızlandırdık. Stat, 1 Mart itibarıyla yenilenmiş bir şekilde hazır olacak" diye konuştu.
Yardımcı, stattaki koşu pistinin 90 santimetre aşağıya ineceğini ve görüş kapasitesinde 13 bin koltuğun daha ekleneceğini kaydetti. Yardımcı, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçı oynanması gerektiğini belirten Servet Yardımcı, "Stadın üstünü kapatarak burayı milli takım stadı yapmayı düşünüyoruz. İlerideki finallerde aday olacağız, projemiz de var. Final için 2-3 gün içinde İstanbul'a 100 bin kişi gelip dönecek. Taksim Meydanı'nı eğlence ve festival alanı olarak kullanacağız. Dört gün boyunca konserler olacak. Sponsorların stantları olacak. Efsane futbolcular gelip gösteri maçları yapacak. Pepsi firması dünyaca ünlü bir sanatçı getirecek. Yeni havalimanından stada ulaşım yarım saat sürecek. Mart ayı içinde milli takıma uygun ise burada hazırlık maçı oynatmak istiyoruz. Önemli ve seyircinin gelebileceği bir maç istiyoruz. Amacımız, zorlukları tam görelim" dedi.
"UEFA TARİHİNDE İLK"
İstanbul'un 10 ay içinde iki önemli finale ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yardımcı, "10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapmış oluyor. Ülkemize önemli bir kazanç sağladığımızı düşünüyoruz. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden sonra 2020 Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak 90-100 hakem ve 50 personel İstanbul'u merkez olarak kullanacak" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 380 milyon kişi tarafından izlenmesinin beklendiğini kaydeden Servet Yardımcı, "Final 225 ülkede yayınlanacak. Tanıtım açısından para ile ölçülemez. Dünyanın en önemli kulüp finali. Ülkemiz çok önemli bir kazanım sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Yardımcı, A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı vermesine UEFA tarafından soruşturma açılmasıyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:
"Herkes müsterih olsun. Hukuki süreç başladı. Savunma yapacağız. İyi anlatacağız kendimizi. Açılmaması gerektiğini anlatacağız. Dosyayı da en iyi şekilde kapatacağız. O süreci götürüyoruz. Yanlış bir şey olacağını beklemiyoruz."
Spor servet yardımcı: 10 ay içinde uefa tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Servet Yardımcı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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