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SPOR Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi

SPOR Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldiVIDEO YOKTaha AYHANMALATYA, (DHA)-UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi.

14.08.2019 14:46
SPOR Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi
SPOR Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi
VIDEO YOK
Taha AYHANMALATYA, (DHA)-
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi.
Özel uçakla Malatya Erhaç Havalimanı'na gelen kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Partizan kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜM
Takımın havalimanında görüntüleri
Futbolcular ve yöneticilerden detaylar
(FOTOĞRAFLI)
SPOR Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi

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Kaynak: DHA

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