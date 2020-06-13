SPOR Sivas'ta basın mensuplarına Kovid-19 testi

Sivas'ta basın mensuplarına Kovid-19 testiHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Süper Lig maçlarında görev yapacak basın mensuplarına koronavirüs testi uygulandı.

13.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:05
Sivas'ta basın mensuplarına Kovid-19 testi
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Süper Lig maçlarında görev yapacak basın mensuplarına koronavirüs testi uygulandı.
Koronavirüs nedeni ile liglere verilen aranın ardından futbol maçlarının yeniden başlamasıyla birlikte, karşılaşmalarda görev yapacak kişilere yönelik Kovid-19 test uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda, pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak olan Süper Lig maçında görev yapacak basın mensuplarına da Kovid-19 testi yapıldı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şube'sinde gerçekleştirilen uygulama için İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ekipler, müsabakalarda görev yapacak isimleri tek tek teste tabi tuttu.
TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, futbol maçlarının yeniden başlamasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği talimatlar çerçevesinde test yaptırdıklarını belirterek, emeği geçen sağlık personeline teşekkür etti.
Sivas Halk Sağlığı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kemal Filiz ise "Basın emekçisi arkadaşlarımızın hem sağlığını korumak hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarını yerine getirmek için testlerimizi yaptık. Bundan sonra düzenli olarak iç saha maçlarında görevli tüm basın mensubu arkadaşlarımıza bu testleri yapacağız. Bu sistem 8 hafta boyunca devam edecek. İnşallah bu pandemi süreci atlatılır, Sivasspor'u taraftarların statta destekleyeceği günleri yakın zamanda görürüz. Yeni sezonda da inşallah hep beraber test yapmadan rahat bir şekilde maçlarımızı izleyebiliriz" dedi. SPOR Sivas’ta basın mensuplarına Kovid-19 testi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, DHA, Güncel, Haber

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