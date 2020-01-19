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Spor sivas'ta beşiktaş galibiyeti coşkusu

SPOR Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusuHüsnü Ümit AVCI - Rahmi MEYVECİ SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.

19.01.2020 23:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:09
SPOR 'ta galibiyeti coşkusu
Hüsnü Ümit AVCI - Rahmi MEYVECİ SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.
Süper Lig'in 18'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından Sivas'ta taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı. Yaklaşık 5 bin kişi kent meydanı ve Kongre Müzesi bahçesinde toplandı. Meydanda galibiyeti kutlayan taraftarlar coşku yaşadı. Kalabalık halay çekip marşlar söyledi.
Spor sivas'ta beşiktaş galibiyeti coşkusu

Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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