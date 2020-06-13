SPOR Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi

SPOR Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildiUğur YİĞİT SİVAS,(DHA)-Süper Lig'in 27'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor arasından oynanacak olan maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadyumu koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

13.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:55
SPOR Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi
Uğur YİĞİT SİVAS,(DHA)-
Süper Lig'in 27'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor arasından oynanacak olan maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadyumu koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından normalleşme süreciyle birlikte lig maçları seyirciz olarak oynanmaya devam edecek. 15 Haziran Pazartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maçı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Ekipler, takımların soyunma odalarını, hakem odasını, yedek kulübelerini, basın ve protokol tribününü dezenfekte etti.
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Kovid-19 ile mücadelede artık ülkemizde bir normalleşme süreci başladı. Normalleşme süreciyle beraber yarıda kalan futbol müsabakalarına devam kadarı alındı. Bu hafta futbol müsabakaları yapılmaya başlandı. Şehrimizin marka değeri olan Sivasspor da, Denizlispor'u evinde misafir edecek. Maç öncesi statta gerekli tedbirlerin alınması noktasında Sivassporumuza destek sağlıyoruz. Soyun odaları, hakem odası, basın toplantısı odaları gibi futbolcuların ve futbolu takip eden insanların kullanacağı bütün alanların dezenfektanını sağlıyoruz. Keyifli bir maç olmayacak bizim adımıza çünkü Yiğidolar'ın eksikliğini hissedeceğiz. Bu statta kalabalık, çok iyi maçlar geçirdik. Ama bu normalleşme süreci bir başlangıçtı. Sahalar bu önlemler çerçevesinde inşallah en kısa zamanda taraftarlarla maç izleme keyfini yaşarız dedi. SPOR Sivas’ta Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: 4 Eylül Stadyumu, Sivasspor, Sivas, Güncel, Haber

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