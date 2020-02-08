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Spor sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali

SPOR Sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar moraliUğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, son çalışmasını sıfırın altında 7 derecede yaptı.

08.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:09
SPOR 'a eksi 7 derecede taraftar morali
Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'de yarın Medipol ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, son çalışmasını sıfırın altında 7 derecede yaptı. Antrenmana gelen yüzlerce taraftar, takımlarına moral desteği verdi.
Süper Lig'de lider Sivasspor yarın evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçının son çalışmasını kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptı. Gece yoğun kar yağışı nedeni ile karla kaplanan tesisteki çim saha, ekiplerin çalışmasıyla antrenmana hazır hale getirdi. Taraftara açık olarak gerçekleştirilen son çalışmayı yüzlerce taraftar takip etti. Bir grup taraftar antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti. Hava sıcaklığının eksi 7, hissedilen sıcaklığın ise eksi 14 derece olduğu bir ortamda son çalışmasını yapan takıma taraftarlar tezahüratlarla destek oldu. Futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak yumruk şov yaptırdı. Son çalışmaya sakatlıkları bulunan Kone, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Goiano katılmadı. Fernando ise takımla birlikte çalıştı.
Spor sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali

Başakşehir, Sivasspor, Güncel

Kaynak: DHA


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