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Spor sivasspor, antalya kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Antalya kupa maçı hazırlıklarını sürdürdüHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

04.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:04
, kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlığının tedavisi için yurt dışında olan Arouna Kone ile salonda çalışan Fernando, Emre ve Marcelo katılmadı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Kırmızı beyazlı ekip yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.
Spor sivasspor, antalya kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Antalya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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