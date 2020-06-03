SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA) -Demir Grup Sivasspor, 15 Haziran'da kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

03.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:13
Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
SİVAS, (DHA) -
Demir Grup Sivasspor, 15 Haziran'da kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde öğlen kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından bire bir dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla Süper Lig'in 27'inci hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizlispor, Sivasspor, DHA, Güncel, Haber

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