SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, pazartesi günü konuk edeceği Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

13.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:30
SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, pazartesi günü konuk edeceği Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bugün 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan Fernando Andrade fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Hakan Arslan ise tempolu yürüyüş gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak. SPOR Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizlispor, Sivasspor, DHA, Güncel, Haber

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