Haberler » Güncel » Spor sivasspor, gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haber

Spor sivasspor, gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdüUğur YİĞİT / SİVAS (DHA) -Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor, ligin 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

30.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:18
SPOR , maçı hazırlıklarını sürdürdü
Uğur YİĞİT/ SİVAS (DHA) -
Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor, ligin 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, top kapma ve taktik çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Fernando Andrade katılmadı. Kentte faaliyet gösteren özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öğrencileri da antrenmanı ziyaret etti. Öğrenciler futbolcularla fotoğraf çektirdi. Öğrencilere yakından ilgilenen kırmızı-beyazlı futbolcular birlikte futbol oynadı.
Spor sivasspor, gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Gaziantep, Futbol, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 17:23:06