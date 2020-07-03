SPOR Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

03.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:01
SPOR Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, yarın öğlen yapacağı antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek. SPOR Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kasımpaşa, Sivasspor, DHA, Güncel, Haber
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