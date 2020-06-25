SPOR Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, sahasında oynayacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

25.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:15
SPOR Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, sahasında oynayacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında sahasında HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra dar alan pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümde ise çift kale maç yapıldı.
Takımda kaburgasında problem bulunan Yasin Öztekin çalışmaya katılmazken, sakatlığı atlatan Hakan Arslan ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. SPOR Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayserispor, Sivasspor, HES, DHA, Güncel, Haber

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