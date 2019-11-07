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Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüVIDEO YOKUğur YİĞİTSİVAS, (DHA) -Süper Lig'in 11'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

07.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:09
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA) -
Süper Lig'in 11'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding, Sivasspor, Konyaspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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