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Spor sivasspor tam kadro çalıştı

SPOR Sivasspor tam kadro çalıştıUğur YİĞİTSİVAS, (DHA) -SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:25
SPOR tam kadro çalıştı
Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA) -
SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-beyazlı ekip uzun süre sonra sakatlığı geçen tüm oyuncularının katılımıyla tam kadro çalıştı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü.
Spor sivasspor tam kadro çalıştı

MKE Ankaragücü, Sivasspor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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