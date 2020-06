SPOR Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: Söylemlerimi gerçekleştirdim

Kaynak: DHA

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: Söylemlerimi gerçekleştirdimSİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor'la sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Erdoğan Yeşilyurt, '"Bütün röportajlarımda her zaman dile getiriyordum Demir Grup Sivasspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu. Söylemlerimi gerçekleştirerek 5 yıllık imza attım. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur" dedi.Dün kendisini yeniden 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza atan Erdoğan Yeşilyurt, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Demir Grup Sivasspor'a imza atmakla çok anlamlı bir karar verdiğini belirten Erdoğan, "Ailecek bu kararı verdik ve 5 senelik imza attım Demir Grup Sivasspor'umuza. İnşallah 5 sene boyunca istediğimiz hedeflere ulaşırız. Yurt içinden ve yurt dışından gelen teklifler vardı ama benim her zaman Sivas'a sıcak baktığımı herkes biliyor. Bunu bütün röportajlarımda her zaman dile getiriyordum Demir Grup Sivasspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu. Söylemlerimi gerçekleştirerek 5 yıllık imza attım. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur" diye konuştu.İmza sürecinden de bahseden 26 yaşındaki orta saha, "Çok fazla konuşmadık. Hemen oturduk ve anlaştık. Buradan Başkanımız Mecnun Otyakmaz'a, Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar'a ve teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'a teşekkür ediyorum. İnşallah ben de Rıza hocam da uzun yıllar Demir Grup Sivasspor'umuza hizmet ederiz ve istediğimiz hedeflere ulaşırız" dedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından maçlarda taraftarlardan uzak kalınacağının hatırlatılması üzerine ise Erdoğan, "Normalde taraftarlarımıza, 'Bu maçta stadyuma gelin ve bizi destekleyin' dememiz lazımdı ama maalesef olmuyor. Taraftarlarımız maçlarımızı televizyondan izleyerek bizi desteklesin. Biz de sahada elimizden geleni yapacağız. Buna emin olsunlar. İnşallah istediğimiz galibiyete de ulaşırız" dedi.