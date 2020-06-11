SPOR Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: Söylemlerimi gerçekleştirdim

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: Söylemlerimi gerçekleştirdimSİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor'la sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Erdoğan Yeşilyurt, '"Bütün röportajlarımda her zaman dile getiriyordum Demir Grup Sivasspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu.

11.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:03
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: Söylemlerimi gerçekleştirdim
SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor'la sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Erdoğan Yeşilyurt, '"Bütün röportajlarımda her zaman dile getiriyordum Demir Grup Sivasspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu. Söylemlerimi gerçekleştirerek 5 yıllık imza attım. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur" dedi.
Dün kendisini yeniden 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza atan Erdoğan Yeşilyurt, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Demir Grup Sivasspor'a imza atmakla çok anlamlı bir karar verdiğini belirten Erdoğan, "Ailecek bu kararı verdik ve 5 senelik imza attım Demir Grup Sivasspor'umuza. İnşallah 5 sene boyunca istediğimiz hedeflere ulaşırız. Yurt içinden ve yurt dışından gelen teklifler vardı ama benim her zaman Sivas'a sıcak baktığımı herkes biliyor. Bunu bütün röportajlarımda her zaman dile getiriyordum Demir Grup Sivasspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu. Söylemlerimi gerçekleştirerek 5 yıllık imza attım. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur" diye konuştu.
İmza sürecinden de bahseden 26 yaşındaki orta saha, "Çok fazla konuşmadık. Hemen oturduk ve anlaştık. Buradan Başkanımız Mecnun Otyakmaz'a, Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar'a ve teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'a teşekkür ediyorum. İnşallah ben de Rıza hocam da uzun yıllar Demir Grup Sivasspor'umuza hizmet ederiz ve istediğimiz hedeflere ulaşırız" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından maçlarda taraftarlardan uzak kalınacağının hatırlatılması üzerine ise Erdoğan, "Normalde taraftarlarımıza, 'Bu maçta stadyuma gelin ve bizi destekleyin' dememiz lazımdı ama maalesef olmuyor. Taraftarlarımız maçlarımızı televizyondan izleyerek bizi desteklesin. Biz de sahada elimizden geleni yapacağız. Buna emin olsunlar. İnşallah istediğimiz galibiyete de ulaşırız" dedi. SPOR Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: Söylemlerimi gerçekleştirdim

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivasspor, Sivas, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Bursa’ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Haberler››Güncel››SPOR Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: Söylemlerimi gerçekleştirdim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:55: Sivas'ta ırmakta kaybolan 4 kişiden iki çocuğun cesedine ulaşıldı - Haber 16:55: Malatya'da 2 bin yataklı yurt inşaatında inceleme - Haber 16:54: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 83 milyon vatandaşımız coğrafi bilgiye tek tıkla ulaşacak - Haber 16:54: Başkan Gümüş, çalışmaları yerinde inceledi - Haber 16:52: UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulaması - Haber 16:35: ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz - Haber 16:26: 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi - Haber 14:58: Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir - Ekonomi 14:44: Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı - Ekonomi 15:44: Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti - Magazin