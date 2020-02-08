SPOR Slovakya
U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya
'yı 2-1 yendi
Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde kamp çalışmalarını sürdüren Rusya ve Slovakya'nın U17 kadın milli takımları, hazırlık maçında karşılaştı. Belek'teki bir otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı Slovakya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Rusya tek gol bulabilirken, karşılaşmayı Slovakya takımı 2-1 kazandı.