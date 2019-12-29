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Spor soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılarMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda yüzücüler zorlu hava şartlarıyla mücadele etti.

29.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:18
Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar
Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) - 'de bu yıl ikincisi düzenlenen Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda yüzücüler zorlu hava şartlarıyla mücadele etti.
Özdere'de iki gün süren organizasyonda yüzücüler dün 1.5 kilometrelik parkuru tamamlarken, bugün ise 3 kilometrelik parkur geçildi. Soğuk hava ve rüzgarın olumsuz etkisine rağmen pes etmeden kulaç atan sporcular yarışı bitirerek alkış topladı.
Şampiyonanın ikinci gününde çoğunluğu veteranlardan oluşan 32 erkek, 12 kadın olmak üzere toplam 44 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yüzücüler soğuk suda FINA (Uluslararası Su Sporları Federasyonu) kuralları gereği özel giysilerle yarıştı. Şampiyonada Sahil Güvenlik dalgıçları ve teknelerle önlemler alındı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sporcular 16 derece sıcaklığındaki suda yüzdü. Organizasyonda dereceye giren-girmeyen tüm sporculara madalya verildi.
Türkiye'de kış aylarında ikinci kez yapılan şampiyonayı uluslararası hale getirmek istediklerini belirten Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, "Herkes koruyucu elbiselerle yüzüyor. Yarışımız Türkiye Yüzme Federasyonu ve FINA'nın kuralları çerçevesinde yapılıyor. Kurallara dikkat ediyoruz. Rüzgarın olumsuz etkisi ve havanın soğuk olmasına rağmen sporcular azimli. Şampiyonamızı uluslararası düzeye taşımak için çaba gösteriyoruz" dedi.
Spor soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

İzmir, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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