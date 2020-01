Spor solgar vitamin erkekler türkiye kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli olduAlper Yılmaz: "Hedefimiz olan kupayı almak istiyoruz"Cem Uğur Yelkalan: "Anadolu Efes'e Euroleague'de başarılar diliyorum"Selim Çınar: "Türkiye Kupası yeni formatında daha keyifli olacak"Cenk Duraklar: "Pınar Karşıyaka 'yı Ankara'da fazla tutmadan geri göndereceğiz"Cenk Renda: "Kupayı müzemize götüreceğiz"Turgay Çataloğlu: "Türkiye Kupası her zaman zevkli ve çekişmeli geçti"Ömer Yalçınkaya: "Hak edenin kazandığı bir kupa olmasını diliyorum"Efe Şekerci: "Türkiye Kupası'nın yeni formatı heyecan verici"Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İstanbul, (DHA) - Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve Dörtlü Final olası eşleşmeleri belli oldu.Florya'daki bir otelde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Solgar Türkiye CEO'su ve Kurucu Ortağı Hüseyin Ütebay ve çok sayıda davetli katıldı.ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresini ilk 4'te bitiren Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Doğa Sigorta'nın seri başı olarak katıldığı kura çekiminde, ligin ilk yarısını 5 ila 8'inci sırada tamamlayan TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom da yer aldı.Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Derya Yannier, bu sezon format değişikliğine gidilen kupada çeyrek finalin tek maç eleme sistemiyle oynanacağını ve bu turda ev sahibi ekibin de çekilen kura sonucu belli olacağını ifade etti. Yannier, çeyrek finali geçen 4 takımın, 14-16 Şubat'ta Ankara'da oynanacak Dörtlü Final'de kupayı kazanmak için parkeye çıkacağını söyledi.Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:Darüşşafaka Tekfen - Anadolu EfesTürk Telekom - Pınar KarşıyakaFenerbahçe Beko - Teksüt BandırmaGalatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞDörtlü Final olası eşleşmeleri ise şu şekilde:Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes/ Galatasaray - TOFAŞTürk Telekom - Pınar Karşıyaka/ Fenerbahçe Beko - Teksüt BandırmaALPER YILMAZ: "HEDEFİMİZ OLAN KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, kurayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu sene de yeni formatıyla daha çekişmeli olacağını düşünüyorum. Bizlerin de fikirlerini alarak yeniliğe gittikleri için TBF'ye teşekkür ediyorum. Darüşşafaka deplasmanı her zaman zor olmuştur. Dörtlü Final'e yükselip hedefimiz olan kupayı almak istiyoruz" dedi.CEM UĞUR YELKALAN: "ANADOLU EFES'E EUROLEAGUE'DE BAŞARILAR DİLİYORUM"Darüşşafaka Tekfen İcra Kurulu Başkanı Cem Uğur Yelkalan ise ABD'li basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Dün hepimize ilham veren birini kaybettik. Çok üzücü bir olay. Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen, Türkiye'nin iki güzide takımı. Bu vesile ile Anadolu Efes'e Euroleague'de başarılar diliyorum" diye konuştu.SELİM ÇINAR: "TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATINDA DAHA KEYİFLİ OLACAK"2 yıl aradan sonra organizasyonda yer aldıklarını ifade eden Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, "Türkiye Kupası'nın yeni formatında daha keyifli olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.CENK DURAKLAR: "PINAR KARŞIYAKA'YI ANKARA'DA FAZLA TUTMADAN GERİ GÖNDERECEĞİZ"Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türk milletinin birlik beraberlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapan Türk Telekom Genel Menajeri Cenk Duraklar da, "Kötü günlerde hiç olmazsa nasıl birlik olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Karşıyaka'yı ağırlamaktan dolayı mutluyuz ama onları Ankara'da fazla tutmadan geri göndereceğiz" dedi.CENK RENDA: "KUPAYI MÜZEMİZE GÖTÜRECEĞİZ"Fenerbahçe Beko Menajeri Cenk Renda ise "Hedeflerimizden bir tanesi de bu kupa. Bu sezon kötü bir sezon geçirsek de bu kupanın talibiyiz. İnanıyorum ki kupayı müzemize götüreceğiz" ifadelerini kullandı.TURGAY ÇATALOĞLU: "TÜRKİYE KUPASI HER ZAMAN ZEVKLİ VE ÇEKİŞMELİ GEÇTİ"Teksüt Bandırma Sportif Direktörü Turgay Çataloğlu da Türkiye Kupası'nın her zaman zevkli ve çekişmeli geçtiğini belirterek, "Bu kupanın da heyecanlı ve zevkli geçmesini temenni ediyorum. Rakibimiz Fenerbahçe'nin gücü ve pozisyonu belli. Biz de genç ve ne yapacağı kesinleştirilmeyen bir takımız. Ankara'ya Dörtlü Final'e gitmek istiyoruz" diye konuştu.ÖMER YALÇINKAYA: "HAK EDENİN KAZANDIĞI BİR KUPA OLMASINI DİLİYORUM"Galatasaray Doğa Sigorta Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, "Çok heyecanlı bir format olacağından adım gibi eminim. Hak edenin kazandığı bir kupa olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.EFE ŞEKERCİ: "TÜRKİYE KUPASI'NIN YENİ FORMATI HEYECAN VERİCİ"TOFAŞ Pazarlama ve İletişim Menajeri Efe Şekerci ise "Türkiye Kupası'nın yeni formatı heyecan verici. Türkiye'nin dört bir yanında oynama imkanı veriyor" dedi.