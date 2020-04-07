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SPOR Sosyal medyada mekik yarışması

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da ve dünyada birkaç ülke dışında liglere ara verilirken, oyuncular da evde çalışmalarını sürdürüyor.

07.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:04
Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa 'da ve dünyada birkaç ülke dışında liglere ara verilirken, oyuncular da evde çalışmalarını sürdürüyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını giyen Cristiano Ronaldo, mekik çekme yarışması başlattı. Bu yarışmaya göre futbolcular, 45 saniyede en fazla mekiği çekmek için kıyasıya rekabet içerisine girdi. Ronaldo'nun başlattığı bu akıma Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen yıldız futbolcular Bruno Fernandes, Dani Carvajal, Vinicus Junior ve Erling Haaland'ın yanı sıra Süper Lig'de forma giyen Radamel Falcao, Kevin N'Koudou ve Emre Kılınç da katıldı.
Kısa sürede büyük ilgi gören akıma birçok futbolcunun daha katılması bekleniyor. SPOR Sosyal medyada mekik yarışması

Kaynak: DHA

Etiketler: Cristiano Ronaldo, Koronavirüs, Avrupa, Güncel

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SPOR Sosyal medyada mekik yarışması
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