Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SPOR Sosyal medyada mekik yarışması

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da ve dünyada birkaç ülke dışında liglere ara verilirken, oyuncular da evde çalışmalarını sürdürüyor.

07.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:09
Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa 'da ve dünyada birkaç ülke dışında liglere ara verilirken, oyuncular da evde çalışmalarını sürdürüyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını giyen Cristiano Ronaldo, mekik çekme yarışması başlattı. Bu yarışmaya göre futbolcular, 45 saniyede en fazla mekiği çekmek için kıyasıya rekabet içerisine girdi. Ronaldo'nun başlattığı bu akıma Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen yıldız futbolcular Bruno Fernandes, Dani Carvajal, Vinicus Junior ve Erling Haaland'ın yanı sıra Süper Lig'de forma giyen Radamel Falcao, Kevin N'Koudou ve Emre Kılınç da katıldı.
Kısa sürede büyük ilgi gören akıma birçok futbolcunun daha katılması bekleniyor. SPOR Sosyal medyada mekik yarışması

Kaynak: DHA

Etiketler: Cristiano Ronaldo, Koronavirüs, Avrupa, Güncel

Haberin Videosu :

SPOR Sosyal medyada mekik yarışması
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››SPOR Sosyal medyada mekik yarışması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Banazlı üretici ürettiği bir ton armudu ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Haber 18:26: Antalya Valisi Karaloğlu AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Haber 18:24: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a... - Haber 18:24: Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:23: Esenyurt'taki patlama; kaymakam açıklama yaptı - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi