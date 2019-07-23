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SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek

SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destekSiyamend KAÇMAZ MOSKOVA (DHA) - Spartak Moskova Hokey Kulübü, Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

23.07.2019 19:12
SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek
SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek
Siyamend KAÇMAZ MOSKOVA (DHA) - Spartak Moskova Hokey Kulübü, Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını yeniledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ice Hokey Müzesi'nde sözleşmesinin uzatılmasından dolayı düzenlenen törene, Spartak Moskova Hokey Kulübü Genel Müdürü Andrey Veryovko, THY Moskova Müdürü Turan Yardımcı, THY Kuzey Avrupa'dan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Mahmut Yayla, kulübün eski oyuncusu Aleksandr Yakuşev ve çok sayıda davetli katıldı.
THY Moskova Müdürü Yardımcı, törende söz alarak şu ifadeleri kullandı THY ile Spartak Hokey Kulübü arasındaki iş birliği, 2018'de başladı. Sponsorluk anlaşmasını tekrar imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Hokey Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyor, çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'den çocuklardan oluşan hokey takımına Moskova'da özel müsabaka yaptırmayı ve maç izlettirmeyi planlıyoruz.
THY Kuzey Avrupa'dan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Yayla, THY'nin Rusya ile Türkiye arasında sosyal alandaki ilişkilerin gelişimine katkıda bulunduğunu ve Spartak Moskova Kulübü'ne teşekkürlerini dile getirirken, Spartak Hokey Kulübü Genel Müdürü Andrey Veryovko ise Çok önemli bir sponsorluk anlaşması oldu. THY ile birlikte birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. diye konuştu.
THY yetkilileri, törenin sonunda Andrey Veryovko'ya maket uçak hediye etti. SPOR Spartak Moskova Hokey Kulübü'ne Türk devinden destek

Spartak Moskova, Moskova, Güncel

Kaynak: DHA

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