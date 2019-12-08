Spor spikeri Jane Slater aldatıldığını akıllı bileklik sayesinde öğrendi

NFL kanalının muhabiri 38 yaşındaki muhabiri Jane Slater, erkek arkadaşının kendisine yılbaşında hediye ettiği akıllı bilekliği birbirlerinin aktivitelerini takip etmek için ortak kullanmaya başladıklarını söyledi.

ANISINI ANLATTI

Meslektaşı Albert Breer'in sosyal medyada karısına aldığı bir hediyeyle ilgili anısını anlatması üzerine Slater da başından geçen enteresan bir olayı anlattı. Noel hediyesi olarak aldığı akıllı bilekliği sevgilisinin saatiyle senkronize eden ünlü spiker bir gece gelen bildirimle dünyası başına yıkıldı.

GECE YARISI KALP ATIŞLARI HIZLANDI

Maç için şehir dışında bulunan Slater, otel odasında sabah karşı uygulamadan erkek arkadaşının kalp atışlarının hızlandığını ve bu atışların spor salonunda spor yapılırken oluşan atışlara benzemediğini söyledi. Jane, bir süre sonra erkek arkadaşının uygulamadan çıktığını görünce erkek arkadaşının kendisini aldattığını anladığını dile getirdi.

"KEŞKE YAŞANMASAYDI"

Twitter hesabından bu açıklamaları yaparak "Keşke yaşanmasaydı" diyen Jane'e kullanıcılar bu hikayeyi anlatma cesaretini gösterdiği için kendisine teşekkür ettiler. Jane, erkek arkadaşının kendisini aldattığını anlayınca hemen ayrıldı.