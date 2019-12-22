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Spor spor beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

SPOR Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladıAli DANAŞ - Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHABeşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçını izlemek üzere FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

22.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:28
SPOR taraftarının derbi yolculuğu başladı
Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHA
Beşiktaşlı taraftarlar 'de oynanacak maçını izlemek üzere FB Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne doğru yola çıktı.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. 2 bin 280 Beşiktaş taraftarı, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan 35 otobüs, güvenlik önlemlerinin ardından da polis eşliğinde FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.
Spor spor beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA


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