Spor Spor camiası 'Genç Nesil Kan Verir' kampanyasında buluştu

Spor Spor camiası 'Genç Nesil Kan Verir' kampanyasında buluştuEcan ATA-Nesrin AYDIN ANKARA, (DHA)Ankara Keçiören'de bulunan Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu ile Türk Kızılayı 'Genç Nesil Kan Verir' temalı kan bağışı kapmayası başlattı.Öğrencilere kan bağışının önemini anlatmak ve toplumda kan bağışının önemini vurgulamak için okul müdürü Kökhan Alpay tarafından düzenlenen kampanyaya olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu, olimpiyat 2'ncisi Şeref Eroğlu, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, futbolculardan Altan Bayındır, Ante Kulusic, Kağan Uykur, Cebrail Karayel ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adil Yıldız katıldı.MUSTAFA KAPLAN HER VATANDAŞIMIZ KAN BAĞIŞI YAPMALIKan bağışının önemine dikkat çekmek için etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan ve kan bağışında bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Burada çocuklarımızın yaptığı kan bağışı ile ilgili bir etkinlik var, ondan dolayı bizi buraya davet ettiler. Ben onlara teşekkür ediyorum, çok güzel bir olaya parmak basmış çocuklarımız. Her vatandaşımızın yapması gereken kan bağışı ile ilgili biz de bu kan bağışına destek veriyoruz. Kan biliyorsunuz, her vatandaşımızın destek vermesiyle hastalarımızla ilgili çok iyi bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bu etkinliği yapan çocuklarımıza ben teşekkür ediyorum, onların hepsinin gözlerinden öpüyorum ifadelerini kullandı.ALTAN BAYINDIR KAMPANYAYA KATKIDA BULUNDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZMKE Ankaragücü futbolcusu Altan Bayındır güzel bir kampanyanın içinde yer aldıklarını dile getirerek, Böyle bir etkinlikte Ankaragücü kulübü olarak bulunmak oldukça keyif verici ve önem taşıyan bir durum. Bu etkinliğe vesile olan okulumuza ve öğrencilerimize ben çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok iyi bir iş yaptılar. Biz de bu iyi ve güzel işe katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Burada olmak keyif verici ve çok iyi hissettirici bir duygu. Umarız ki bu tarz etkinlikler çoğalır ve ülkemize katkı sağlamasını içtenlikle diliyorum şeklinde konuştu.ŞEREF EROĞLU TÜM SPOR CAMİASINI KAN VEREMEYE DAVET EDİYORUMAvrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat madalyalı eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, öğrencilerle 'Genç Nesil Kan Verir' sloganını söyleyerek şöyle konuştu Anlamlı bir organizasyondayız. Türkiye'de maalesef kan verme oranında Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Türkiye'de kan verme oranı %1'le ifade ediliyor. Bunu en kısa zamanda gelişmiş ülkelerin seviyesine %4'e çekmemiz lazım. Bu da toplumda saygınlığı olan sanatçılarımızla sporcularımızla, toplumun önde gelen insanların vermiş olduğu mesajlarla ancak gerçekleşebilir. Öğrencilerimiz, şimdiden bu yaşta kan vermenin önemini anlarlarsa bunlar geleceğin büyükleri, toplum için çok faydalı olur. Çünkü gerçekten kana ihtiyaç var. Bu konuda Türk Kızılayı'mızı destekliyoruz. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Bizler, dünya olimpiyat şampiyonu milli sporcular olarak spor ailesine de ayrıca bir çağrıda bulunuyoruz Halil Mutlu kardeşimizle. Gerçekten bizler toplumda sporun güzel yönlerini, sağlıklı yönünü vurguluyoruz. Sağlıklı insanlar için de tüm spor camiasını kan vermeye davet ediyoruz. Bunu söylememizin nedeni de herkes hatırlayacaktır, 1 yıl gibi kısa süre önce Avrupa, dünya şampiyonu ağabeyimiz, dünyanın en büyük haltercisi Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Nedeni, organ yetmezliğinden dolayı karaciğer nakli yapıldığından dolayıydı. Ondan 2 yıl önce Sinan Şamil Sam, dünya şampiyonu boksör kardeşimizi kaybettik. Bu da şunu gösteriyor ki kan ve organ verme konusunda biraz gerideyiz. Bu konuda lütfen dikkat çekelim. Her an hepimizin başına bir şey gelebilir. Bu konuda duyarlı olalım.HALİL MUTLU "BURADA OLMAK AYRICALIKTIRFarkındalık yaratan projelerin içinde her zaman yer aldıklarını ifade eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, Bu tip etkinliklerde genellikle haberimiz ve bilgimiz olduğu, davet edildiğimiz zaman özellikle böyle genç arkadaşlarımızla beraber olmak böyle hayırlı bir kampanyada bulunmak bizler için her zaman onur olmuştur. Çocuklarımıza destek için her zaman yanlarındayız. Bugün de burada bunun mesajını vermek, çocuklarımızın yalnız olmadığını göstermek için hep beraber güzel bir gün geçiriyoruz ifadelerini kullandı.