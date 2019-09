Spor spor camiası, 'yasa dışı bahis'e karşı tek ses

SPOR Spor camiası, 'yasa dışı bahis'e karşı tek sesRüştü Reçber Yasa dışı bahisten bir çok kurum zarar görüyorSemih Özsoy Yasa dışı bahise yaptırımları ile mutlaka üzerine gidilmelidirHüseyin Mican İddaa oynayan taraftarlarımızın resmi şekilde oynamasıyla devletimize, lisanslı firmalara ve kulüplere ciddi anlamda gelir artışı sağlanacaktırSertaç Güven Yasa dışı bahisin kesinlikle engellenmesi gerekiyorAdil Gevrek Kulüpler olarak yasa dışı bahisin takipçisi olacağızHasan Kartal Bu işin bir şekilde çözülmesi en doğru iş olacaktırAli Çetin Yasa dışı bahis vahim bir durumErgün Penbe Yasal olmayan bahisleri lütfen oynamayalımSaffet Akyüz Bahisi ülke içerisinde tutabilirsek türk futboluna katkı olurSaffet Sancaklı Bu ülkede bahis oynanıyorsa para bu ülkede kalmalı ve vergi devlete gitmeli o konuda aksini kimse istemezHamza Yerlikaya Yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa seferber edeceğizİsmail Erdem Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederizİSTANBUL, (DHA) - Kulüp başkanlarından eski futbolculara ve yöneticilere kadar spor camiasından birçok isim devlete ve kulüplere zararlar veren yasa dışı bahise karşı düşüncelerini dile getirdi.HAMZA YERLİKAYA YASA DIŞI BAHİSİN YAPILMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN NE VARSA SEFERBER EDECEĞİZGençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yasa dışı bahis ile mücadele içerisinde olduklarını belirterek, İçişleri Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatımız bununla ilgili ciddi mücadele veriyor. Biz de yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz. Bu sosyal medya denen ağın engellenmesi kolay mı, zor. Ama artık teknoloji de gelişti, devletimizin emniyet güçleri bu konuda taviz vermeden yola devam ediyor. Şu anda durum iyi, inşallah daha iyi olacak diye konuştu.SAFFET SANCAKLI YASA DIŞI BAHİSİ YOK EDECEK UYGULAMALAR OLMASI GEREKİYOREski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yasa dışı bahisin engellenmesinin Türk ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydettiYasa dışı bahisi yok edecek ya da azaltacak uygulamalar olması lazım. Türk ekonomisi şu anda bir kriz döneminde ve büyük saldırılar var. Biz her köşede ne kadar devlete vergi sağlayabilirsek faydası olacaktır. Yasa dışı bahis ne kadar engellenirse Türk ekonomisine o kadar katkı olacaktır. Tabi bunu sadece İddaa'yı yönetenler değil genel bir politika olması lazım.Sancaklı, yasa dışı bahisin kulüplere de zarar verdiğini söyleyerek, Bildiğim kadarıyla İddaa'da belli bir oran kulüplere dağıtılıyor. Ciroya göre dağıtıldığı için oran şu kadarsa İddaa ne kadar hasılat yaparsa kulüplere de kadar faydası olacak. Nasıl bakarsanız bakın yasa dışı bahisi engelleyecek şeyler yapmamız lazım. Bu ülkede bahis oynanıyorsa para bu ülkede kalmalı ve vergi devlete gitmeli o konuda aksini kimse istemez zaten diye konuştu.İSMAİL ERDEM YASA DIŞI EYLEMLERDEN BÜTÜN FUTBOLSEVERLERİN KAÇINMASINI ARZU EDERİZFutbolseverlerin yasa dışı eylemlerden kaçınması gerektiğini söyleyen TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Her şey yasalar çerçevesinde kalmalı. Temeli olmayan bir işlevin hukuksuz boyutuyla uzun vadeli yürüme şansı yok. Yapana da yaptırana da ortak olana da karışana da bir karı olmaz. Temelsiz bina olmaz. Özel yaşamımızla ilgili de futbol dünyamızla ilgili de her şey hukuka bağlı kalmalı. Hukukun üstünlüğü içinde seyre devam etmesi sonuç itibariyle insanları mutlu kılacaktır. Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz şeklinde konuştu.SEMİH ÖZSOY YASA DIŞI BAHİSE YAPTIRIMLARI İLE MUTLAKA ÜZERİNE GİDİLMELİDİRFenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, yasa dışı bahisin kangren olmuş, tasvip edilmeyen bir şey olduğunun altını çizerek, Bunun yaptırımları ile mutlaka üzerine gidilmelidir. Çünkü verdiği zarar maddi olarak yaptığı zararların izahatı olmayan manevi zararları da var. Dolayısıyla çok kötü, uzak durulması gereken bir şey ama bunu topyekün halletmemiz gerektiğine inandığım bir şey. Dolayısıyla yaptırımlarla kanunlarla bunun üstesinden gelip tamamen kökünün kazınması gerektiğine inandığımız bir şey dedi.HÜSEYİN MİCAN YASA DIŞI BAHİSTEN DEVLET VE KULÜPLER ZARAR GÖRÜYORBeşiktaş Kulübü Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, yasa dışı bahisin sakıncalarından bahsederek, Türkiye'de bu bahis olayı sizin de bildiğiniz gibi tek bir kuruluş olan İddaa'ya bağlı. O da firmalara, markalara lisans hakkı veriyor. İddaa, buradan kazandığı paradan hem devletimize vergi akışı sağlıyor hem de kulüplere belli bir oranda pay geliyor. Ancak maalesef şu an Türkiye'de gayri resmi oynanan bahisin 3-4 katı olduğu söyleniyor. Bu şekilde oynandığı zaman devlet vergisel anlamda ciddi anlamda zarar görüyor. Resmi nitelikteki İddaa'nın gelir kaybı olduğu için kulüplerimiz de zarar görüyor. Bir de sponsorluk tarafı var bunun. İddaa'nın lisans verdiği markalar bizlerle sponsorluk görüşmeleri yapıyor. Tabii gelirleri çok fazla olduğu zaman bize sponsorluk bedeli olarak daha fazla para aktarımı olması gerekirken bütçesinde daha az paralar çıkıyor. Bizim de şu anda İddaa'nın lisans verdiği bir firmayla görüşmelerimiz var. Bahisin tamamı resmi yollardan oynansa bize 10 lira vereceğine 30 lira teklif edecekler ancak bunu edemiyorlar. Bunun için İddaa oynayan taraftarlarımızın resmi şekilde oynamasıyla devletimize, lisanslı firmalara ve kulüplere ciddi anlamda gelir artışı sağlanacaktır ifadelerini kullandı.SERTAÇ GÜVEN YASA DIŞI BAHİSİN KESİNLİKLE ENGELLENMESİ GEREKİYORYasa dışı bahisin her türlü ülke ekonomisine zararı olduğunu dile getiren Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Kesinlikle engellenmesi lazım. Regülasyon bu konuda önlemleri alacaktır ama yasa dışı bahisle uğraşan kişilerin de bu konuda vazgeçiyor olmasından yanayım, kişilerin bunları kendilerinin engellemesi gerekiyor şeklinde konuştu.ADİL GEVREK KULÜPLER OLARAK YASA DIŞI BAHİSİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZYasa dışı bahisin Türk ekonomisi açısından ciddi bir kayıplara yol açtığını belirten Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Baktığınız zaman 40 milyar dolara yakın bir gider var. Bunun Türk futbolunda kalması bizim de arzumuz. Bunu biz Kulüpler Birliği olarak gündeme getiriyoruz. Federasyonla da bir araya geleceğiz ancak sadece bizim değil devlet tarafının da el atması lazım. Arzumuz bunun Türk futbolunun kaynaklarında kalmasıdır. Bizler de kulüpler olarak bu işin takipçisi olacağız. Türk ekonomisi açısından da ciddi bir kayıp oluşuyor, bu konuyu da düşünmek lazım. İnşallah hep beraber bu paranın ülkemizde kalabilmesi için elimizden geleni yapacağız şeklinde konuştu.HASAN KARTAL BU İŞİN BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMESİ EN DOĞRU İŞ OLACAKTIRÇaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, 'yasa dışı bahis' oynayanlara çağrıda bulunarak, bu konuda gerekli önemlerin alınması gerektiğini kaydeden Kartal, Yasa dışı yapılan her şeyin bir kere ülkeye de, spora da, her şeye bir zararı var. Burada nereden, nasıl bir açık bulunuyor da yapılıyor bunu önlemek lazım. Sanıyorum yetkili arkadaşlar bununla ilgili gerekli önlemleri alıyorlardır ki almaları da lazım. Çünkü oradan gelen bedellerin de bir kısmı kulüplerin kasasına giriyor. Zaten ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde olan kulüplerden bir de böyle bir gelirlerin eksilmesi, ayrıca yayıncı kuruluştan da gelen eksilmeyle maddi zorluk içerisinde olan kulüplerimiz daha da sıkıntıya girecektir. Bu işin bir şekilde çözülmesi en doğru iş olacaktır. Bunun yasal şekli de var. O zaman yasa dışını tercih etmenin ne anlamı var. Bizim vatandaşlarımızın yasadışından ziyade yasal olan şeyleri tercih etmelerinde fayda var. Hem Türk sporuna fayda var, hem de yasa dışı işlemlerin içerisine girilmemiş olur ve güvende olunur ifadelerini kullandı.ALİ ÇETİN YASA DIŞI BAHİS VAHİM BİR DURUMYukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yasa dışı bahis olayının vahim bir durum olduğunu ifade ederek, Kanunlar çerçevesinde ne olması gerekiyorsa olsun, vatandaşlarımızın yasa dışı olan her şeyin karşısında olması gerekiyor. Pek bahis işini bilmem, anlamam ama insanlarımız kanunlara uyan, vergisini veren, memleketine hizmetini verenlerin yanında olsunlar diye konuştu.RÜŞTÜ REÇBER YASA DIŞI BAHİSTEN BİR ÇOK KURUM ZARAR GÖRÜYORYasa dışı bahisin birçok kuruma zarar verdiğini söyleyen Reçber, Bu herhalde dünyadaki birçok ülkenin başını ağrıtan bir nokta ama belki bizim ülkemizde daha fazladır. Burada en büyük zararı devletimiz görüyor, bununla beraber bu işi resmi anlamda yapan kurumlar da zarar görüyor. Çıkarılacak olan yeni yasalarla bunun önüne geçilebilir ama yasa dışı bahisin sadece devlete değil, başka yerlere de zararı var. Ben inanıyorum ki bilinçlendikçe ve farkındalık yaratıldıkça yasa dışı bahis bitaraf edilecek ve insanlar yasal bahise yönelecektir dedi.Yasa dışı bahisten kulüplerin de çok zarar gördüğünü ifade eden milli kaleci, Zannediyorum ki ilerleyen günlerde bunu tamamen ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacaktır. Zarar gören kurumlar da kulüplerdir. Bahis, kulüplerimize maddi anlamda destek veren bir durum. Yasa dışı bahis söz konusu olduğunda kulüpler de bu desteği alamıyor. Özellikle taraftarların bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Yasal bahis oynanırsa hem devletin hem de kulübünün kazanacağını bilinmelidir ifadelerini kullandı.ERGÜN PENBE YASAL OLMAYAN BAHİSLERİ LÜTFEN OYNAMAYALIMYasa dışı bahisin ciddi zararlar verdiğini ifade eden eski milli oyuncu Ergün Penbe, Yasal olmayan bahisleri lütfen oynamayalım, hem ailemize hem de devletimize çok büyük zararlar verdiğini söylemek istiyorum. Hem devletimiz zarar görecek, hem insanların ailevi yapısı bozulacak hem de ekonomik sıkıntılara yol açacak. Bu yüzden sizden ricam yasal olmayan bahislerden uzak durmaya çalışın dedi.SAFFET AKYÜZ BAHİSİ ÜLKE İÇERİSİNDE TUTABİLİRSEK TÜRK FUTBOLUNA KATKI OLURKurumsal ve legal firmalardan oynanan bahisin ülke futboluna reklam ve sponsor anlamında da fayda sağlayacağını vurgulayan eski futbolcu Saffet Akyüz, şunları kaydettiBiz yapılan işlemi ülke içinde tutabilirsek burada kazanan ülke içinde insanlar olacak. O insanlar da kazandıklarını yine futbola destek, reklam, katkı, sponsor amacıyla kullanacakları için sistem kendi içinde çözüm bulacak. Biz bunları içerde çözebilirsek ülke futboluna katkı olur. İnsanlar kulüpler kötü gittiğinde yıldız oyuncu istiyorlar. Yıldız oyuncu alabilmek için sponsor ve iddia gelirlerini yukarı çekmemiz gerekiyor. Bizim oynadığımız dönemlerde kulüp yayın gelirleri çok düşüktü. Her geçen gün daha yukarı çıktı. Beşiktaş stat isim sponsorundan 50 milyon Dolar'lık bir gelir aldı, geçmişte yayın gelirinden 5 milyon Dolar kazanıyorlardı kulüpler. Demek ki gelir kazançları ülke için takımlar için önemli. Bunları aktif, doğru kullanan bilinçli taraftarlar olursa futbolumuza pozitif yansıyacaktır ve futbol kazanacaktır.