Spor sporcu baba-kız, aynı üniversitede okuyor

SAMSUN'da, milli sporcu Murat Karakuş (45) ve kızı wushu (Çin savunma sanatı) sporcusu Berre Hatun Karakuş (18), kazandıkları Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde birlikte öğrenim görüp, aynı sırayı paylaşıyor. İşlettikleri spor salonunda da çalışmalarını sürdüren baba- kız, okulu başarıyla bitirmeyi hedefliyor.

Atakum ilçesinde, wushu sporcusu Berre Hatun Karakuş, OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü kazandı. İlçede spor salonu işleten boks ve wushu milli sporcusu olan Murat Karakuş da milli sporcu yerleştirme sınavına girip, kızının kazandığı üniversiteye başvuruda bulundu. Sınavı kazanan, başvurudan da olumlu sonuç alan Murat Karakuş, kızıyla aynı üniversitede öğrenim görmeye başladı. Aynı sınıfta ve aynı sırada öğrenim gören baba- kız, işlettikleri spor salonunda da çalışmalarını sürdürüyor. Baba ile kızı, okulu başarıyla bitirmeyi hedefliyor. Sporcu baba- kız, üniversitedeki akademisyenlerin yanı sıra öğrenci arkadaşlarının da ilgi odağı oluyor.

'KIZIMLA OKUMAK GURUR VERİCİ'

Kızıyla çok iyi anlaştıklarını belirten Murat Karakuş, Milli sporcu olduğum için daha önceden kazanmış olduğum bir hakkım vardır. Benim ve kızımın aynı sene okula yerleşmesi ve beraber aynı sınıfta eğitim görmemiz tamamen tesadüf oldu. Biz zaten kızımla çok iyi anlaştığımız için spor salonunda da okulda da sürekli beraberiz. Kızımla beraber okula gitmek benim için çok gurur verici bir durum. Okulda daha rahat olabilmesi için elimden geleni yapıyorum. O da zaten çok rahat durumda. Okulda özellikle öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oluyor. 'Başta acaba sıkıntı yaşar mıyız' diye düşünsek de şu an çok rahatız. Okulda yaşımın diğerlerinden yüksek olmasına rağmen çok güzel iletişim kurup arkadaş olabiliyorum. Bir sıkıntıları varsa gidermeye çalışıp onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Derslerde arkadaşlarım da benim yaşımdan dolayı beni kollayıp gözetliyorlar dedi.

'İKİMİZ DE ÇOK MUTLUYUZ

Babası sporcu olduğu için 4 yaşından beri sporun içinde olduğunu söyleyen Berre Hatun Karakuş ise, Boks, kick boks, muay thai ve fitness sporuyla ilgileniyorum. Ayrıca babamla birlikte işlettiğimiz salonda eğitmenlik yapıyorum. Babamla günün her saatinde beraber olduğumuz için okulda da çok sıkıntı yaşamadım. Üniversite sınavına hazırlanırken hiç babamla aynı sınıfta okuyacağım aklıma gelmemişti; ama şu an ikimiz de çok mutluyuz. İlk gün okula gittiğimizde aynı sırada oturduk. Arkadaşlarım babamı öğretmen sanmışlar sonra öğrendiklerinde çok şaşırdılar. 'Nasıl babanla ayını sınıfta bulunuyorsun' gibi sorular sormaya başladılar. Ben de onlara babamla spor salonu işlettiğimizi, zaten hep bir arada olduğumu, bu yüzden de sıkıntı yaşamadığımı söyledim diye konuştu

