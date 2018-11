Spor 'Sporda Şiddetin Önlenmesi, Fair Play ve 6222 Sayılı Yasa' İsimli Panel Gerçekleşti

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:28



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:28

Spor 'Sporda Şiddetin Önlenmesi, Fair Play ve 6222 Sayılı Yasa' isimli panel gerçekleştiMustafa Denizli: "Sporda şiddet bize mahsus değil"Denizli: "Ben sahada adalet ararım"Serhan TÜRK - Buse Nur ARSLANOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 9'uncu Boğaziçi Zirvesi kapanış gününde, spor alanında 'Sporda Şiddetin Önlenmesi, Fair Play ve 6222 Sayılı Yasa' isimli panel bugün düzenlendi. Panele Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Şansal Büyüka, Emrah Kayalıoğlu ve Avukat Rezan Hepözdemir katıldı. Süren'in açılış konuşmasıyla başlayan panelde her bir konuşmacı 10'ar dakika açıklama yaptı.DENİZLİ: "SPORDA ŞİDDET BİZE MAHSUS DEĞİL"Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm'ün yönettiği panelde konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sporda şiddet olgusunun sadece Türkiye'ye mahsus olmadığını belirterek, "Sporda şiddet olgusu bize mahsus bir olgu değil. Dünya futbolunda çok önemli bir yere sahip olan Arjantin'de ülkenin en büyük iki kulübü maçlarını oynayamadılar. Ben futbolda 50 yılı geride bıraktım. Lise ilk sınıf talebesi olarak başladım futbola. O günden bugüne Türkiye'de değişen birçok şey var. Olumlu, olumsuz birçok tablo var. Futboldaki şiddet olaylarında ise saha içinde de dışında da yaşadık. Sporculuğumda ve devamında yaptığım mesleğimde şiddetle ilgili bir durumum olmadı. Maruz kaldım ama karşılık vermedim. Türkiye'de en çok kırmızı kart gören futbolcuydum. 22 tane gördüm. Bu kartların tamamı hakem kararlarına olan isyanım yüzündendi. Ben de Şansal ile program yaparken söylüyorduk. Hakemlik çok önemlidir ama yanlış kararlar verebiliyorlar ancak buna rağmen dürüstlüklerinden asla şüphe etmiyorum. Şiddetin altında yatan sebeplerden biri de şu, biz Türk insanı olarak takımımızı değil, kendimizi yarıştırıyoruz. Takım oynuyor ama ben kaybettim hissine kapılıyoruz. Bir ülke insanı kanun denen hukuksal düzenlemeler ve devletin varlığından korkmuyorsa veya yasalar işletilmiyorsa bu olaylar devam eder. Bu ülkede yıllarca hakemler polislerin kalkanları eşliğinde sahayı terk etti. Ben İzmirliyim. Türkiye'nin her tarafında spor yaptım. Sahaya çıkıyorsun, sahanın bütün çevresi polis kaynıyor. Gördüğünde hissettiğin 'Burada bir şey mi olacak?' oluyor. Hepimizin ayıbı var. Tezahüratlara bakıyorsun, 'Ölmeye geldik' neden ölmeye geliyorsun yahu stada? Takıma katkısı olmayan tezahürat şekilleri" ifadelerini kullandı.DENİZLİ: "BEN SAHADA ADALET ARARIM"Futbolculuk döneminde de teknik direktörlük kariyerinde de her zaman haksızlığa karşı çıktığını vurgulayan Denizli, "Neticede bu ülkenin insanıyız. Sporda şiddet diyoruz ama kadına şiddet her gün ülke gündeminde. Erkeğe, çocuğa... Sporda şiddeti kaldırabilir miyiz, belki kaldıramayız ama süreklilik arz etmeyen olması gerekiyor. Büyük camialarda da görev yaparken kimseyi kırmadım. Ben sahada adalet ararım. Büyük takımlarda görev yaptım ama uzun süreli çalıştım. Haksızlığa itiraz ederim ben. Ben başkasına yapılan haksızlık yüzünden de kırmızı kart gördüm. Bir kez Türkiye'de ceza aldım mesleğimde. Başında olduğum takımın sahasında hakeme saldırı oldu. Sahaya girdim, hakemi korumak için ancak çizgiyi aştığım için sevk edildim. Arkasından aynı federasyondan teşekkür mektubu aldım" diyerek sözlerini noktaladı.