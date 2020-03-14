SPOR Stjepan Tomas Galatasaray iyi bir hava yakaladı
Stjepan Tomas: Galatasaray iyi bir hava yakaladı"Yarışın içinde 4 takım var"Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Stjepan Tomas, "Galatasaray iyi bir hava yakaladı.
14.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:40
Stjepan Tomas: Galatasaray iyi bir hava yakaladı
"Yarışın içinde 4 takım var"
Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Stjepan Tomas, "Galatasaray iyi bir hava yakaladı. 8 maç kazandılar. İç sahada kazanmak isteyeceklerdir" dedi.
Daha önce ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla derbi maçlarda görev yapan eski Hırvat futbolcu Stjepan Tomas, yarın oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Artık teknik direktör olarak kariyerine devam eden 44 yaşındaki Tomas, "Galatasaray iyi bir hava yakaladı. 8 maç kazandı. Son maçta Sivas ile berabere kaldı. Önemli maç ancak Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maç da önemli olacak. Onun sonucuna da bağlı. Galatasaray da iç sahada kazanmak isteyecek, Beşiktaş da formda. Kritik maçlarda sonuçlar belli olacak" ifadelerini kullandı.
"YARIŞIN İÇİNDE 4 TAKIM VAR"
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da yorumda bulunan Tomas, "Yarışın içinde 4 takım var. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile Sivasspor'un fikstürüne bakınca o da bu işin içerisinde" diye konuştu.
"Yarışın içinde 4 takım var"
Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Stjepan Tomas, "Galatasaray iyi bir hava yakaladı. 8 maç kazandılar. İç sahada kazanmak isteyeceklerdir" dedi.
Daha önce ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla derbi maçlarda görev yapan eski Hırvat futbolcu Stjepan Tomas, yarın oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Artık teknik direktör olarak kariyerine devam eden 44 yaşındaki Tomas, "Galatasaray iyi bir hava yakaladı. 8 maç kazandı. Son maçta Sivas ile berabere kaldı. Önemli maç ancak Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maç da önemli olacak. Onun sonucuna da bağlı. Galatasaray da iç sahada kazanmak isteyecek, Beşiktaş da formda. Kritik maçlarda sonuçlar belli olacak" ifadelerini kullandı.
"YARIŞIN İÇİNDE 4 TAKIM VAR"
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da yorumda bulunan Tomas, "Yarışın içinde 4 takım var. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir ile Sivasspor'un fikstürüne bakınca o da bu işin içerisinde" diye konuştu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SPOR Stjepan Tomas Galatasaray iyi bir hava yakaladı
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, DHA, Güncel
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