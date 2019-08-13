SPOR Süleyman Seba vefatının 5'inci yılında anıldı

Beşiktaş yönetiminden hiç kimse anmaya katılmadı

Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5'inci yılında mezarı başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'nda yapılan törene Beşiktaş Kulübü'nden hiç bir yöneticinin katılmaması dikkat çekti. Başkan Fikret Orman ve kulüp adına iki ayrı çelenk gönderilirken, siyah beyazlı kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi ve yardımcı antrenör Gökhan Keskin temsil etti.

Törene ayrıca TFF Onursal Başkanı ve UEFA eski asbaşkanı Şenes Erzik ile kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Süleyman Seba için okunan dualar ile tören sona erdi. Törenin ardından taraftarlar ve kongre üyeleri Galatasaray'ın kurucu başkanı Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret ederek dua okudu.

Kaynak: DHA