Spor süper lig tarihine geçen emre demir, babasını gururlandırdı

SPOR Süper Lig tarihine geçen Emre Demir, babasını gururlandırdıEmre Demir'in babası Hayrettin Demir Emre, gelecek için güzel bir örnekGençlere şans vermesinden dolayı Bülent Uygun hocamıza teşekkür ediyoruzNurettin Korkmaz'ın babası Tarkan Korkmaz Nurettin ile Emre gece gündüz çalışıyorlar, sürekli beraberlerİlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA) -Genç yıldız adayı Emre Demir, Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını alarak babası Hayrettin Demir'i gururlandırdı.Baba Hayrettin Demir, Emre'nin gol atmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, Süper Lig'in 11'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın 68'inci dakikasında oyuna girdi. 15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71'de golünü attı. Demir'e gol pasını ise, 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz verdi. Emre attığı gol ile Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi. Müsabakaya izlemeye giden Emre'nin babası Hayrettin Demir ile Nurettin'in babası Tarkan Korkmaz, genç yaştaki çocuklarının performansı nedeniyle mutluluk yaşıyor.HAYRETTİN DEMİR EMRE GELECEK İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEKEmre Demir'in babası Hayrettin Demir, buruk bir mutluluk yaşadıklarını kaydederek, Kayserispor 1-0 gerideyken Emre Demir oyuna girdi. Gururlandık, skoru 1-1 yapan golü Emre'nin atması bize ayrı bir mutluluk verdi. Nurettin asist yaptı, Emre gol attı ve bu güzel bir şey. Emre gelecek için güzel bir örnek. Gençlere şans vermesinden dolayı Bülent Uygun hocamıza teşekkür ediyoruz, mutluyuz ama içimiz buruk. Kayseri'ye en azından 1 puanla dönmek istiyorduk. Emre buradan U17 Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Orada da başarılı maçlar çıkarmasını bekliyoruz şeklinde konuştu.Baba Demir, Emre'nin uzun yıllardan bu yana Kayserispor'un altyapısında mücadele ettiğini belirterek, Kayseri'de nice Emre Demir'ler çıkacaktır. Gençleri gördüğümde mutlu oluyorum. Emre, Bercelona ve Paris Saint-Germain'de bulundu. Oranın havasını soludu; ama bugün burada Kayserispor A takımında onu görmek bizim için onurdur. Kapalıkale grubu başta olmak üzere taraftar O'nu bağrına basıyor, onlara da teşekkür ediyorum. Kayseri'ye geleli 8 sene olmuş, güzel zamanlarımız oldu. Herkes taşın altına elini koydu ve Emre'yi buralara kadar getirdiler. Ben de bir baba olarak her zaman arkasında durdum. Her zaman yanındayım ifadelerini kullandı.TARKAN KORKMAZ NURETTİN DE, EMRE DE ÇOK ÇALIŞTILARNurettin Korkmaz'ın babası Tarkan Korkmaz ise, Nurettin ile Emre gece gündüz çalışıyorlar, sürekli beraberler zaten. İkisinin Süper Lig'de beraber oynadıklarını görmek her zaman umudumuzdu. O da bu maça nasip oldu. Emre ve Nurettin'i her zaman destekliyoruz. Gençlerbirliği maçını da tribünden izledik. Takımımız mağlup olduğu için buruk bir sevinç yaşıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse çocuklarımızı daha başarılı şekilde, daha üstlerde görürüz. Allah ikisini de muvaffak eylesin diye konuştu.