Spor Tarihine Yön Verecek Proje Eyüpsultan'da Başladı

11 Aralık 2018 Salı 15:52



11 Aralık 2018 Salı 15:52

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, Eyüpsultan'da da başladı.Eyüp Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyona, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da katılım sağladı.Eyüpsultan'dan 4906 öğrencinin katıldığı projede bu yıl ülke genelinde toplamda 1 milyon öğrencinin yetenek taraması gerçekleştirilecek.Önümüzdeki yıl 5 milyon çocuğa sportif tarama yapılması hedefleniyor.Sportif taramalar boy-kilo ölçümü, esneklik ölçümü, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği ölçümü, dikey sıçrama ölçümü, el kavrama kuvveti ölçümü, sağlık topu fırlatma, çeviklik, 20 metre sürat koşusu olmak üzere toplam 8 istasyondan oluşuyor.5 bin öğrencimiz taramadan geçecekEyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konu ile ilgili şu şekilde değerlendirmelerde bulundu;"Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediyemizin ortaklaşa yaptığı bu proje de yaklaşık 5 bin öğrencimizi sportif yetenek testinden geçiyoruz.Çocuklarımızın motorik özelliklerine göre, vücut özelliklerine göre ve diğer özelliklerine göre ulusal standartlara göre hangi spor dalına yatkın olduklarına dair raporlamalar çıkıyor.Buradan seçilen çocuklar ikinci kademede de yaklaşık 80 saatlik ayrıca bir teste tabi tutulacaklar. Test sonucunda da hangi spor branşına yatkın olduklarının tespiti yapılacak ve o branşlara yönlendirmeleri sağlanacak. Çocukları doğru spor dallarına yönlendirme çalışması ilçemizde ilk defa yapılıyor."Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak gösterilen çalışma kapsamında, ilk aşamada Türkiye'deki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin taranarak, yaklaşık 1 milyon çocuğun sportif yetenek ve potansiyelleri, bilimsel verilerle ortaya çıkartılacak.Kapsamı her yıl daha da genişletilerek devamlı hale getirilecek projeyle, yetenekli çocukların geç kalınmadan keşfedilmesi ve Türkiye'nin spor altyapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesi sağlanacak. - İSTANBUL