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SPOR TBF Başkanı Türkoğlu, liglerin tescil edildiğini açıkladı

SPOR TBF Başkanı Türkoğlu, liglerin tescil edildiğini açıkladıTüm basketbol ligleri sonlandırılmıştırHiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektirSezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşmeçıkma işlemleri uygulanmayacaktırLiglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil...

11.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:49
SPOR TBF Başkanı Türkoğlu, liglerin tescil edildiğini açıkladı
Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır
Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir
Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşmeçıkma işlemleri uygulanmayacaktır
Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır
Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır
Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin bu haliyle tescil edildiğini açıkladı. Türkoğlu ayrıca, hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyeceğini söyledi.
Türkoğlu ayrıca, Federasyon olarak kulüplerimizle istişare içindeyiz. Beraber hareket ederek her zaman bir ekip olmuşuzdur. Erkekler liginde 16 takımımızın 13'ü, kadınlarda ise 13 takımın 11'i liglerin bu şekilde sonlandırılmasını istediklerini bizlere iletti ifadelerini kullandı.
TBF Yönetim Kurulu'nun toplantı sonrası açıklaması şöyle;
Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Basketbol Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerimizin de görüşleri alınmıştır.
Oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür.
Türk basketbolunun geleceğini gözeterek, sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla alınan ve lig organizasyonlarının sorunsuz başlaması adına önem arz eden kararlar şu şekildedir;
1. Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır.
2. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir.
3. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşmeçıkma işlemleri uygulanmayacaktır.
4. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.
5. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır. SPOR TBF Başkanı Türkoğlu, liglerin tescil edildiğini açıkladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Bisiklet Federasyonu, basketbol, Türkoğlu, Güncel, Haber

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