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SPOR Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporculardan 'koronavirüs' mesajı

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporculardan 'koronavirüs' mesajıBaşkan Metin Şahin: Evde kal TürkiyeHatice Kübra İlgün: Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alalımZeliha Ağrıs: Zorunlu olmadıkça evden ayrılmayalımANKARA, (DHA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin...

24.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:20
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporculardan 'koronavirüs' mesajı
Başkan Metin Şahin: Evde kal Türkiye
Hatice Kübra İlgün: Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alalım
Zeliha Ağrıs: Zorunlu olmadıkça evden ayrılmayalım
ANKARA, (DHA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile milli sporcular Hatice Kübra İlgün ve Zeliha Ağrıs, koronavirüs salgınına karşı evden çıkılmaması, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının mutlaka dikkate alınması çağrısı yaptı.
Koronavirüs ile mücadele için spor camiasından dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile milli sporcular Hatice Kübra İlgün ve Zeliha Ağrıs da Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.
BAŞKAN METİN ŞAHİN: EVDE KAL TÜRKİYE
Federasyon Başkanı Metin Şahin, salgına karşı evde kalınmasını isteyerek, "Kendimizi, ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için lütfen evde kalalım. Kovid-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmıyoruz. Virüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım. Evde kal Türkiye" dedi.
HATİCE KÜBRA İLGÜN: SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN UYARILARINI DİKKATE ALALIM
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de kurallara vurgu yaparak, "Değerli sporcu kardeşlerim; kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi korumak için Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, zorunlu olmadığımız sürece dışarı çıkmamaya ve evde kalmaya özen gösterelim" diye konuştu.
ZELİHA AĞRIS: ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN AYRILMAYALIM
"Dışarı çıkmayın" diyen milli tekvandocu Zeliha Ağrıs da, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi korumak için Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım. Zorunlu olmadığı sürece evden ayrılmayalım" ifadelerini kullandı.
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SPOR Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporculardan ’koronavirüs’ mesajı

Kaynak: DHA

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SPOR Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporculardan 'koronavirüs' mesajı
Etiketler : Koronavirüs, Metin Şahin, Türkiye, Güncel

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