SPOR Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: Bu sene içinde en önemli organizasyon Tokyo Olimpiyatları'dır"Bakanlıklarımızla da bu konu hakkında istişare ediyoruz""Olimpiyatlarda denetleme kurulunda görev alacağız"7'nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, İstanbul 'da start aldıOLGUCAN KALKAN ? KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA) -İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 7'nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, bugün start aldı. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen organizasyonda 52 ülkeden 2 bin 200'e yakın sporcu yer aldı. Turnuva öncesinde Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına İdlib'de şehit olan askerlere rahmet, ailelerine de baş sağlığı dileyerek başlayan Başkan Metin Şahin, "Bugün burada 7'ncisi düzenlenen Türkiye Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nı başlattık. 52 ülkeden 2 bin 200'e yakın sporcuyla turnuvanın startını verdik. Dünyada yapılan turnuvaların en büyüğü olarak gözüküyor. Bu da bütün dünya federasyonlarının ülkemizde duyduğu güvenden kaynaklanıyor. Türkiye, tekvandoda son zamanlarda üstün başarılar yakalamıştır. En önemlisi bu sene içinde yapılacak Tokyo Olimpiyatlarıdır. Hızlı bir çalışma ile bugünlere geldik. Olimpiyatlara gidiş süreci ilk 5'in kota içinde olması. Özellikle kadın sporcularımız 4'te 4 yaparak bizleri ve ülkemizi sevince boğmuştur. Olimpiyatta 4 kota alan dünyadaki tek ülkeyiz. 2020 yılında Paralimpik oyunlarda tekvando branşı ilk kez yer alacak. Bunun çalışmalarını 2008'den beri yapıyoruz. 3 kadın, 3 erkek sporcuyla Paralimpik Olimpiyatlara katılma hakkı kazanmıştır. Bu gurur verici bir gelişmedir. Burada da dünyada 6 kota alan tek ülkeyiz. Bu başarı; bizim, federasyonumuzun. En büyük desteği de başladığımızdan beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Her zaman gençlerimizin yanında olmuştur. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da en büyük desteği veren isimlerden biridir. Hepimiz beraber. Bu başarılar, ülkenin başarılarıdır. Adı tekvando olarak geçse de yarın olimpiyatlar İstiklal Marşı'mız okunurken, hepimiz bir ağızdan Türkiye diyeceğiz. Gelecek yıllarda hem olimpikte hem de paralimpikte başarılarımız devam edecek. Her sporcumuz bizim için altın değerindedir. Kaybetse bile sonuna kadar desteğimiz onlara devam eder. 4 olimpiyatta 6 madalya alan önemli bir ülkeyiz. 2004, 2008, 2012 ve 2016... 2020'ye inşallah beraber gideceğiz. Dileğimiz burada da çocuklarımızın büyük başarılara imza atması. Olimpiyata gidecek 4 sporcunun yanında 2 sporcu daha eklenme durumu olabilir. Nisan ayında erkek sporcularımız Avrupa Olimpiyat Seçmelerinde boy gösterecek. Orada finale dahi kalsalar olimpiyata gitmeyi garantileyecekler. Kadın milli takımımız hem puan alma hem de tecrübe kazanmak için değişik turnuvalara gidiyorlar. Dubai'de düzenlenen tekvando açık turnuvasında, dünyanın büyük ülkeleri de katıldı. 5 kadın sporcumuz orada yer aldı. 4 altın, 1 bronz madalya kazandılar. Bu da şunu gösteriyor çocuklarımızın hırsları hiç bitmeden devam ediyor. Tokyo için hazırlılarımız durmadan devam edecek" ifadelerini kullandı."BAKANLIKLARIMIZLA DA BU KONU HAKKINDA İSTİŞARE EDİYORUZ"Uzakdoğu'da çıkan koronavirüs vakasının yakından takip edildiğini, sporcu sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirten Metin Şahin, "Sağlık hepimiz için önemli. Sadece federasyon olarak değil, insan için önemli. Biz de durumu sizler gibi basından takip ediyoruz. Bakanlıklarımızla da bu konu hakkında istişare ediyoruz. Onlara sormadan hiçbir şekilde hareket etmeyiz. Hem sporcular hem de ülkemiz açısından sakıncalı bir durum olacaksa kısıtlarız, iştirak etmeyiz. Şu anda bizim Uzakdoğu'da bir maçımız yok. Geçen yıl sporcularımız gitti. Şu anda gözüken bir şey yok. Olsa da hem bakanlık hem de federasyon olarak tüm önlemleri alırız" diye konuştu."OLİMPİYATLARDA DENETLEME KURULUNDA GÖREV ALACAĞIZ"Tokyo'daki olimpiyatlarda denetleme kurulunda görev alacağını hatırlatan Şahin, "Olimpiyatlarda hakemimiz yok. Şu ana kadar bir görev gelmedi. Ancak biz görev aldık. Olimpiyatlarda denetleme kurulunda biz görev alacağız. Bize gelen mektupta şu yazıyor: 'Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda denetleme kurulu üyeliğine atandınız. Bu size Dünya Tekvando Federasyonu'nun (WTF) bize duyduğu güveninin bir simgesidir. Fair-play çizgileri içinde gereken takibi yapacağız" şeklinde konuştu.