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SPOR Tekvando Federasyonu'ndan eğitim videosu

SPOR Tekvando Federasyonu'ndan eğitim videosuMetin Şahin "Daha güçlü geri döneceğiz"İSTANBUL,(DHA) -Türkiye Tekvando Federasyonu, antrenör ve sporcuların yararlanabileceği bir eğitim videosu hazırladı.

11.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:11
SPOR Tekvando Federasyonu'ndan eğitim videosu
Metin Şahin "Daha güçlü geri döneceğiz"
İSTANBUL,(DHA) -
Türkiye Tekvando Federasyonu, antrenör ve sporcuların yararlanabileceği bir eğitim videosu hazırladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle spor faaliyetleri askıya alınırken Türkiye Tekvando Federasyonu bu dönemde salgına karşın tedbirleri eldez bırakmayarak evlerinde bulunan antrenör ve sporculara yönelik bir video listesi hazırladı. Alanında başarılı milli sporcuların katkılarıyla hazırlanan videolar ile antrenör ve sporcuların bu zorlu dönemi sportif açıdan en iyi şekilde geçirmesi ve salgının sona ermesinin ardından daha güçlü bir şekilde alanlara dönülmesi planlanıyor.
METİN ŞAHİN DAHA GÜÇLÜ GERİ DÖNECEĞİZ
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, yapılan çalışmayla ilgili camiaya bir mesaj yayınladı. Başkan Şahin, mesajında Değerli tekvando ailemiz. Koronavirüs nedeniyle dünyamız zorlu bir süreçten geçiyor. Elbet bu zorlu günler geride kalacak. İşte o zaman hep birlikte hazır olmalı ve eskisinden daha güçlü geri dönmeliyiz. Biz de bu süreçte milli sporcularımızla birlikte evde kolaylıkla tatbik edebileceğiniz video listesi hazırladık ve federasyonumuzun Youtube hesabına yükledik. Tüm antrenör ve sporcularımıza hitap eden videolarımızın faydalı olacağını umuyor, sağlıklı günler diliyorum. Evde kalıyoruz ama hareketsiz kalmıyoruz ifadelerini kullandı. SPOR Tekvando Federasyonu’ndan eğitim videosu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Metin Şahin, Türkiye, DHA, Güncel
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