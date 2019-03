Spor Tenis Federasyonu'ndan Dev İşbirliği Anlaşması

Kaynak: DHA

Tenis Federasyonu'ndan dev işbirliği anlaşmasıMustafa AKIN - Serhan TÜRK İstanbul,(DHA) -Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Şahinler Holding ile iş birliği anlaşmasına imza attı.Antalya Belek'te kurulacak dünya standartlarında kongre salonlarının, futbolun da içinde olduğu sporun farklı dallarından tesislerin yer alacağı kompleksin ilk adımı olan Megasaray Tennis Academy için imzalar atıldı. Türkiye'den dünya çapında tenisçiler çıkmasına katkı sağlayacak proje için düzenlenen törene TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Club Mega Saray Genel Müdürü Okan Küçükmustafa ve milli tenisçiler Yankı Erel, Başak Eraydın ile Cem İlkel katıldı.CENGİZ DURMUŞ "TENİSİ SOKAKLARA TAŞIDIK"Yapılan anlaşmanın önemine değinen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "TTF olarak göreve geldiğimiz ilk günden hedeflerimiz vardı. Tenisçilerimizin dünyada en iyisi olabilmesi ilk amacımızdı. Spor bakanlığımızın yönlendirmiş olduğu hedefler doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak en önemli şeydi. Tenisin zengin sporu algısı en büyük problemimizdi. Tenisi sokaklara taşıdık. Herkesin istediği yerde tenis oynayabileceği bir yeri olsun istedik. Belediyelerimizin katılımcı olmasını sağlamamız gerekiyordu. Bugüne kadar başardık, devamı da gelecek. Her yerde tenis oynanmaya başlanınca 81 ilde örgütlenmeye başladık. Sporcularımızın dünya arenasında ülkemizi temsil edecek en iyi çocuklarımızı yetiştirebilmek de önemli hedeflerimizden biriydi. Çocuklarımızın dünyanın en iyisi olabilmesi için ulusal, uluslararası turnuvalarımız olması lazım. Yılda 560 turnuva yapıyoruz. Uluslararası turnuvaları kendi ülkemize getirmek istiyoruz. TEB İstanbul Cup ile başlayan serüven, tenisin doğru algılanmasında önemli bir faktör oldu. Yolun daha başındayız" dedi."ÇOCUKLARIMIZ DÜNYADA 1 NUMARA OLUNCA ZATEN KAZANMIŞIZ DEMEKTİR"Megasaray'a daha önce tatile gittiğini dile getiren Cengiz Durmuş, "Oteller gurur kaynağımız. Onların başında Mega Saray'ı görüyorum. Hedeflerimizi büyüteceğiz, dikkat çeken bir ülke haline geldik. Dünyanın en iyi antrenörleriyle çalışabileceğimiz bir platforma sahip olduk. Gönülden aynı duyguları paylaştığımız paydaşlara ihtiyacımız vardı. Hepimiz kazanacağız. Çocuklarımız dünyada 1 numara olunca zaten kazanmışız demektir" diye konuştu.KEMAL ŞAHİN "50 MİLYON DOLAR'LIK BİR YATIRIM Almanya'da öğrenciyken tenise başladığını ifade eden Kemal Şahin, "Orada ucuzdu inşallah Türkiye'de de böyle olur. Evlendim eşim tenis oynuyordu. Çocuklar oldu tenis oynamaya başladılar. Ailece tenis oynamaya başladık. Tatillerde de tenis oynanabilen yerleri tercih ettik. Sonrasında Allah bize nasip etti ve bir tatil köyü yaptık. Fakat tenisçiler benim gibi çoğalmaya başladı ve otelin önü ve arkasını da kortlar ile doldurmaya başladık. Gelen talep etmeye başladıkça yeni tenis yerleri yapmaya başladık ve yine yetmedi. TTF ile işbirliği yaparak işlerine talip olduk.Federasyon ile başladığımız çok yönlü işbirliğimiz sayesinde ileride; birlikte hem ulusal hem de Uluslararası turnuvalar düzenleyeceğiz. Club Mega Saray olarak milli tenisçilerimize ve bizi Wimbledon'da temsil eden hakemlerimize sponsor olduk. Bu yatırımın 50 milyon Dolar olacağını düşünüyoruz. Turizm iyi gidiyor. Turizm ile büyümek istiyoruz. Bizim yapacağımız yatırım sadece ticari bir yatırım değil, aynı zamanda Türkiye'nin gelecekte dünya çapında tanınan daha çok tenisçiler yetiştirmesi için çok önemli bir adımdır. İnsanların tenise, spora dönmesi için orada onlara bir şeyler vermemiz dünya arenasında bir yerlere gelebilir" dedi.CEM İLKEL "HER İMKAN BİR ARADA"Milli tenisçi Cem İlkel, "Kendimi bildim bileli tenis oynuyorum. Tenis maddi ve manevi açıdan zor bir spor. Federasyonumuz son yıllarda bize çok destek oldu. Mega Saray'da her şey bir arada bulabiliyorsunuz" diye konuştu.BAŞAK ERAYDIN "BU YATIRIM ÇOK BÜYÜK BİR FERAHLIK"Yapılan anlaşmanın Türk tenisine çok büyük katkı sağlayacağını dile getiren milli tenisçi Başak Eraydın, "Yurt dışında antrenman yapan bir sporcu olarak bu yatırımın Türk tenisçilerine yurt dışından gelen sporculara çalışabilecek bir yer olması çok büyük ferahlık" şeklide konuştu.YANKI EREL "BU TESİS İLE DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ"Milli tenisçi Yankı Erel ise "Hayatımın yarısından fazlası tenis ile geçti böyle de geçecek. Bu yatırım bizim için çok iyi oldu. Antalya'da olması da ayrıca daha iyi oldu ki yabancı tenisçiler de gelebilir. Bu tesis ile daha da büyüyebileceğimiz anlamına geliyor. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.OKAN KÜÇÜKMUSTAFA "TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE TENİS SAHALARININ AÇILIYOR OLMASI BİZİ CESARETLENDİRDİ"Otel hakkında genel bilgiler veren Okan Küçükmustafa, "Gelen misafirlerimizin çoğu tenis oynuyordu ve tavsiyeler ile daha fazla gelen olmaya başladı. Tenis kortlarımızda da bu şekilde bir artış oldu. Türkiye'de örneği olmayan profesyonel bir tenis akademisi olmaya doğru evirilmeye başladık. Türkiye'nin her yerinde tenis sahalarını açılıyor olması aile teşvikleri de bizi cesaretlendirdi" diye konuştu.EMİRHAN TOPER "BURALARA GELEBİLMEK KOLAY DEĞİL"Elde ettiği başarıların kolay olmadığını ifade eden bedensel engelli sporcu Emirhan Toper, "2.5 yıl oldu, fazla turnuvaya gidemiyorum Birkaç derece aldığım için buralara geldim. Destek olan herkes teşekkür ediyorum" diye konuştu.ÖNDER YURDAGÜL "EMİRHAN GİBİ SPORCULARIN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, federasyon olarak 21 branşta faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "İki önceliğimiz var; 1'incisi engelli vatandaşları rehabilite ederek sosyal hayata kazandırabilmek. 2'ncisi ise spora kazandırabilmek. Emirhan daha 15 yaşında ama dünya 6'ncısı. Bu bizim için büyük bir başarı. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Bugün burada gurur duydum" dedi.