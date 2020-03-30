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Spor tesisinin misafirhanesi sağlık emekçilerine açıldı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediyeye ait spor tesisini Çiğli'deki hastanelerde görev yapan sağlık emekçilerinin kullanımına açtı.

30.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:41
Spor tesisinin misafirhanesi sağlık emekçilerine açıldı
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediyeye ait spor tesisini Çiğli'deki hastanelerde görev yapan sağlık emekçilerinin kullanımına açtı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Çiğli'deki hastanelerde görev yapan sağlık emekçilerinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Başkan Utku Gümrükçü, önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Çiğli Belediyespor Futbol A Takımı oyuncularının kullandığı tesis yatakhanesi, zorlu şartlarda mesai yapan sağlık emekçilerine tahsis edildi. Alınan karar sonrası yatakhane, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden dizayn edildi. Başkan Gümrükçü, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İlker Kızıloğlu ile birlikte tesisi gezdi ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

"Sağlık emekçilerini misafir edeceğiz"

Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Gümrükçü, "Sağlık emekçilerimiz, Covid-19 virüsüyle mücadele sürecinin başından bu yana gerek ülkemizde gerek kentimizde insanüstü bir çabayla mücadele ediyorlar. Biz de Çiğli Belediyesi olarak her türlü ihtiyaçlarına ivedilikle çözüm üretmek adına çalışıyoruz. Spor müsabakalarına verilen arayı değerlendirerek Çiğli Belediyespor Futbol A Takımımızın kullandığı tesisi Çiğli'deki hastanelerde görev yapan sağlık emekçilerimizin hizmetine sunduk. Kentimizdeki hastanelerin hemen hemen hepsine yakın konumda bulunan spor tesisimiz, korona virüs ile mücadele süreci boyunca sağlık çalışanlarımızın hizmetinde olacak" dedi.

"Destekleri moralimizi artırıyor"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte tesislerde incelemelerde bulunan Op. Dr. İlker Kızıloğlu, "Utku Başkan, korona virüs ile mücadelenin ilk gününden beri yanımızda oldu. Gerek bizim gerekse ilçedeki diğer hastanelerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Gördüğümüz bu destek biz sağlık çalışanları için büyük moral oldu. Hastanemize yakın konumda bulunan spor tesisi yatakhanesini virüsün yayılmaması için evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarımıza açtı. Mücadelemizi bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde sürdürürsek bu salgının üstesinden gelebiliriz. Son olarak, kentimizdeki tüm sağlık çalışanları adına Başkan Utku Gümrükçü'ye ve Çiğli Belediyesi personellerine teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Futbol, Çiğli, Güncel
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