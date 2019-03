Spor Tesisleri 7 Gün 24 Saat Esasına Göre Açık Olacak"

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla bundan sonraki süreçte spor tesislerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağını belirterek, "Ne zaman isterseniz gelip bu tesisleri kullanma imkanına sahip olacaksınız." dedi.Bakan Kasapoğlu, Karabük Valiliği önünde, Karabük Valisi Fuat Gürel, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş tarafından karşılandı.Burada Valilik şeref defterini imzalayan Kasapoğlu, Vali Gürel'den kent hakkında brifing aldı.Bakan Kasapoğlu, Valilik toplantı salonundaki koordinasyon toplantısının ardından Beşbinevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Spor Salonunun açılış törenine geçti.Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin son 17 yılda ekonomi, tarım, sağlık, teknoloji, sanayi, eğitim, ulaşım ve spora kadar pek çok alanda devrim niteliğinde işler gerçekleştirdiğini söyledi.Karabük'ün eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in önderliğinde sporda çok önemli tesisleri kazandığını aktaran Kasapoğlu, "Türkiye'nin hemen hemen hiçbir yerinde olmayan tesislere sahip oldu. Biz de bundan sonraki süreçte Karabük'ümüzün merkezi ve ilçelerini sporda bir marka şehre dönüştürmek ve burada hem ulusal hem de uluslararası anlamda Avrupa ve dünya şampiyonlarını yetiştirmek için inşallah yatırıma ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu."Maalesef spor yapma alışkanlığımız istenildiği ölçüde değil"İçerisinde 9 farklı antrenman salonları bulunan, bireysel ve takım sporları anlamında pek çok hizmete, spor aktivitesine vesile olabilecek Çok Amaçlı Spor Salonunun gençlere, kadınlara hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kadınlarımız bizim için çok önemli. Zira kadınlarımız, toplumun mimarı, öncüsü. Elbette çok güzel spor tesislerimiz var. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yeni ve kaliteli tesislere hamdolsun ki sahibiz. Bunu her yerde göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın o engin vizyonuyla, spora ve sporcuya olan güveni ve sevgisiyle, bakanlarımızın, yöneticilerimizin katkılarıyla hamdolsun Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde çok güzel tesislerimiz var fakat şununla ilgili şöyle bir sorunumuz var, maalesef spor yapma alışkanlığımız, bu tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil. Bundan sonraki süreçte hem bu tesislerimizin eksik olanlarını tamamlamaya hem de bu tesislerimizi çok daha verimli şekilde kullanmaya mecburuz. Bu anlamda kadınlarımızın o öncü misyonuyla bundan sonra sporun odak noktası olarak evdeki çocuklarını, eşlerini önce kendileri olmak üzere mutlaka spora teşvik etmelerini istirham ediyorum."Bakan Kasapoğlu, sporun günlük yaşamda mutlaka olması gerektiğini dile getirerek, sportif başarının yolunun bundan geçtiğini vurguladı.Sporu tabana yayan toplumların şampiyonlar çıkardığını aktaran Kasapoğlu, "Dolayısıyla bu toplumun merkezine bundan sonraki süreçte kadınlarımızı alıyoruz ve kadınlarımızın öncülüğünde gençlerimizle, her yaştan insanımızla, sporun engel tanımayan ruhuyla kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla engelli-engelsiz demeden tüm Türkiye inşallah bir seferberlikle bu tesislerimizi daha yoğun ve verimli şekilde kullanacağız. Vatandaşımızın bu tesislere erişimini kolaylaştırmak amacıyla bundan sonraki süreçte, şu an itibarıyla iki aydan beri pek çok ilimizde başladık, bu tesislerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak ve ne zaman isterseniz gelip bu tesisleri kullanma imkanına sahip olacaksınız. Gençlik merkezlerimizi de yine 7 gün 24 saat esasına göre sizlerin hizmetine alacağız." diye konuştu.Karabüklülere müjde de veren Kasapoğlu, gerek Karabük'ün merkezinde gerekse ilçelerinde gençlik merkezi açığını yıl sonuna kadar yeniden inşa usulü ya da kiralama yoluyla tamamlayacaklarını bildirdi."Birtakım odaklar 31 Mart'ı imkan olarak görüyor"31 Mart yerel seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, birtakım odakların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı engellemek için sadece 17 yıldan beri değil, 1994'ten beri durmadan çalıştığını ancak milletin onurlu duruşu sayesinde başaramadıklarını söyledi.Kasapoğlu, "İnşallah bunu hiçbir zaman başaramayacaklar. İşte 31 Mart, gerçekten önemli bir süreç. Sadece yerel yönetim sürecini ifade etmiyor, bunu en son geçen hafta maalesef Yeni Zelanda'daki o hainin, caninin ifadelerinden de aldık. Dünyada birtakım odaklar, Türkiye'de de AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın tökezlemesini ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Bunun için onlar 31 Mart'ı bir imkan olarak görüyorlar ama inşallah ben gerek Karabük'ün, ilçelerimizin bu konuda basiretine, ferasetine güveniyorum, Karabük'ten 31 Mart gecesi yükselecek olan o nidanın tüm dünyada yankı bulacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Eski TBMM Başkanı Şahin de Karabük'ün spor yatırımları açısından çok şanslı olduğunu ve ilk 5 il arasında bulunduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde kente büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.Bu salonlardan ülkeyi temsil edecek başarılı sporcuların yetişeceğini belirten Şahin, küme düşen Kardemir Karabükspor'a sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.Törende, Vali Gürel, Milletvekilleri Ünal ve Güneş ile AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal da yer aldı.Açılışın ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler salonu gezerek, sporcularla sohbet etti ve kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.Bakan Kasapoğlu'nun açılış ve Valilik ziyaretine, Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Eğitim Araştırma Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk de eşlik etti.