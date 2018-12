03 Aralık 2018 Pazartesi 13:25



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor tesislerimizde engellerimizi kaldırma noktasında ciddi aşamaya geldik." dedi.Bakan Kasapoğlu, Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı. Kasapoğlu, okuldaki sınıf ve atölyeleri gezerek, öğrencilerle sohbet etti.Daha sonra programda konuşan Bakan Kasapoğlu, devletin ve kurumlarının çocuklar ve gençler için olduğunu belirterek, "Burada gözü, gönlü temiz pırıl pırıl çocuklarımız var. Onlar bizim her şeyimiz, biz onlar için varız. Burada onlarla olmak ayrı bir umut, ayrı bir mutluluk. Bu gençlerimiz bizim kahramanlarımız. Bu kahramanlarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak da hepimizin vazifesi, boynunun borcu. Dertlerini dinleyip, bu gençlerimizi daha donanımlı nasıl yetiştirir, hayatla entegre olarak nasıl plan ve projeler yaparız bunları konuşacağız. Her gün sizlerle ilgili bir adım ileri gitme zorunda olduğumuzu hissediyoruz." diye konuştu.Öğretmenlerin ve idarecilerin büyük emek sarf ettiğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Bu onurlu görev her şeyin üzerinde. Kendilerinin yanında olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Eğitimde fırsat eşitliği önemli bir konu. Bu konuda son 16 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, samimi gayretleri ve vizyonuyla büyük aşamalar kaydettik. Her yeni günü engelleri aşmak için imkan ve imtihan olarak görüyoruz. Bu sorumluluk inanç ve azimle hep beraber çalışacağız. Başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki kabinemizin bu konuda çok gayretli olduğunu ifade etmek istiyorum. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin rahat ve mutlu, tüm hizmetlerimize ulaşabilir olmaları. Aynı zamanda sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması. Binlerce spor tesisi inşa ediyoruz. Belki de ülkemiz, dünyanın tesisleşme noktasında en yeni tesislerine sahip ülkesi ancak bu tesislerde engelli arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle ilgili kullanım sorunu varsa onu da hiçbir zaman mazur görmüyoruz. Bizim için affedilebilir bir konu değil. Spor tesislerimizde engellerimizi kaldırma noktasında ciddi aşamaya geldik."Aynı gökyüzünü ve aynı yeryüzünü paylaştıklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Aynı imkanlara sahip olma konusunda el birliğiyle gayret göstereceğiz. Yaşayacaksak birlikte yaşayacağız, büyüyeceksek birlikte büyüyeceğiz, güleceksek birlikte güleceğiz. Şunu unutmayalım, Türkiye'nin tüm imkanları Türkiye'nin çocuklarının. Biz çocuklarımızın önünde hiçbir engeli tanımıyor, kabul etmiyoruz. Sporla eğitimin iç içe olması noktasında tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Spor elbette insanlığın ortak dili. Bu spor diliyle de tüm kötülükleri yenme noktasında azimli ve kararlıyız. İnşallah bu birlikteliklerimiz devam edecek. 3 Aralık gününün hassasiyetini, her gün taşımamız gerektiğini hatırlatarak gerek engelli bireylerimiz, gerek diğer gençlerimiz için olsun sporla barışık bir hayatı sağlamaya yönelik bakanlık olarak hizmetinize her daim hazırız." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Kasapoğlu, program sonrasında öğrencilere spor malzemesi dağıttı.