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Spor tff başkanı özdemir: izmir'e milli maç vermek istiyoruz

TFF Başkanı Özdemir: İzmir'e milli maç vermek istiyoruzOnur ATIŞ - Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) -İzmir'de iş insanları, futbol federasyon yöneticileri ile yazarlar 'Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması' etkinliğinde buluştu.

26.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:00
TFF Başkanı Özdemir: 'e milli maç vermek istiyoruz
Onur ATIŞ - Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) -
İzmir'de iş insanları, futbol federasyon yöneticileri ile yazarlar 'Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması' etkinliğinde buluştu.
Burada konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de, en kısa zamanda İzmir'e milli maç verebileceklerini söyledi.
Özdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Ege'de ticaret var, ihracat var, en önemli limanlar var İstanbul-İzmir Otoyolu bir dünya projesi. Neredeyse 3.5 saate arabayla gidilebilir. Çanakkale Köprüsü'nün en büyük faydası Ege Bölgesi'ne olacak. Direkt olarak Bulgaristan ve Yunanistan'a bağlayan önemli bir güzergah olacak. Ege'nin sporda da bir zamanlar önemli yeri vardı, bir ara kayboldu. İzmir'de Altınordu mucizesi yaşandı. Mehmet Sepil gibi önemli biri Göztepe'ye katkı sağladı. Bugün Göztepe stadıyla, taraftarıyla Süper Lig'de önemli bir yere geldi. TFF Başkanı olarak, Sepil'e teşekkür ediyorum. 1. Lig'de Altay iyi bir yola geldi. İzmirliler bizden bir milli maç istiyor. Şenol hocayla konuştuk. İzmir'e bir maç vermemiz gerektiğine inanıyorum. Milli takımların patronu Şenol hocamız burada, bu kararı vereceğiz. Futbolda da İzmir'e destek vereceğimize inanıyorum."
Spor tff başkanı özdemir: izmir'e milli maç vermek istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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