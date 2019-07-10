SPOR TFF Başkanı Özdemir Kulüp Lisans Talimatı, Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak

SPOR TFF Başkanı Özdemir Kulüp Lisans Talimatı, Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacakOlgucan KALKAN - İSTANBUL DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kulüp Lisans Talimatı ile ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ortak basın toplantısı düzenledi.Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki merkezinde düzenlenen basın toplantısında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı konuşmanın tam metni şöyleGeçtiğimiz günlerde yayınladığımız Kulüp Lisans Talimatı'nın getirdiği yenilikler hakkında, kulüpler birliği ile birlikte düzenlediğimiz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz.Göreve başladığımız 1 Haziran gününden bu yana, kulüplerimizin ve Türk futbolunun sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma süreci yürüttük. Çok kısa bir sürede, çözüme kavuşturduğumuz en önemli konuların başında Kulüp Lisans Sistemi gelmektedir.Öncelikle Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzda, delegelerimizin teveccühü ile, FIFA ve UEFA kurallarına uygunluk ve Bankalar Birliği yapılandırmasının temeli olacak TFF Statüsü'nün maddelerinde değişiklikler yaptık.Bu değişikliklerle, Kulüp Lisans Kurulumuz'da reform niteliğinde yapılanmaya gittik. Kurulumuzun üye sayısı ve niteliğini değiştirerek Türk futbolu için daha işlevsel hale getirdik. Aynı zamanda, bankalar ve kulüplerimizle görüşmeler yaptık. Mali yapılarımızı sürdürülebilir hale getirmek için, mali yapılandırma sürecini yürüttük.UEFA ile güzide kulüplerimiz adına yoğun görüşmelerde bulunduk. Geçtiğimiz ay UEFA merkezine giderek sayın başkan Aleksander Ceferin'i ziyaret ederek talimatımızın detaylarını anlattık. Kendileri de, bu uygulamaları çok olumlu buldular.Yoğun geçen bu dönemin sonunda da, Türk futbolu için devrim niteliği taşıyan Kulüp Lisans Talimatımızı yayınladık. Bu talimat; inşallah Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak.Biz Federasyon olarak kulüplerimiz için varız ve Türk futbolunun geleceği için adımlar atıyoruz. Bu amaçla da Kulüp Lisans Kurulumuzu çok değerli ve alanlarında uzman arkadaşlarımızdan oluşturduk.Yeni kurulumuzun, büyük bir disiplin ve titizlikle talimatı harfiyen uygulayacağından kimsenin kuşkusu olmasın.Bu talimatla aslında biz Federasyon olarak yeni bir denetim modeli getirdik. TFF'nin sezonluk denetlemesinin yanı sıra, kulüplerimiz bağımsız denetim şirketleri tarafından da yıl boyunca incelemeye tabii tutulacak.Geçmişte sezon sonu yaptığımız kontroller artık sezon öncesi sezon ortası ve sezon sonu olmak üzere çok sıkı bir şekilde devam edecektir.Bu sistemin en önemli ayağına gelince? Sezon öncesi kontrollerimizde, her bir kulübümüze koyacağımız takım harcama limitleri belirlenecek olup web sitemizden ilan edilecektir.Takım harcama limitlerini aşan kulüplerimizin yeni futbolcu tescilleri yapılmayacak, kulüplerimizin gelir gider dengesi korunacaktır.Böylece Federasyonumuzun denetiminden geçen ve takım harcama limitini aşmayan kulüplerimiz, Avrupa kupalarına katılım gösterdikleri takdirde, UEFA tarafından her hangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacaklardır.Limitlerin aşılması halinde, Kulüp Lisans Kurulumuz'un uygulayacağı yaptırımları da ilan ettik. Kulüplerimizin puan silme, transfer yasağı ve kadro sınırlaması gibi yaptırımlara maruz kalmaması için takım harcama limitlerine uyması zorunludur.Şu anda 1. Transfer Dönemi'nin içerisindeyiz. Kulüplerimiz elbette ki takımlarını güçlendirmek, yeni sezon öncesinde eksiklerini gidermek isteyeceklerdir.Ancak tekrar şunu hatırlatmak istiyorum? Kulüplerimiz harcamalarını yaparken çok dikkatli olsunlar. Aksi takdirde bahsettiğimiz ağır cezalara maruz kalabilirler. Bankalar Birliği ile yapacakları muhtemel anlaşmaları riske atabilirler.Bütün bu çalışmaların amacı, kulüplerimizin bu ekonomik girdaptan çıkmasıdır.Bu sayede kulüplerimizin mali yapıları güçlenecek ve tüm kulüplerimiz çağdaş bir yapıda faaliyetlerini sürdürme imkanına kavuşacaktır. En önemlisi kulüplerimiz, Finansal Fair Play açısından UEFA ile sorun yaşamayacak ve bu dengeli mali yapılar, sportif başarıyı beraberinde getirecektir.Federasyonumuz ve kulüplerimizin yeni süreci işbirliği içerisinde başarıyla tamamlayacağına yürekten inanıyorum.